110 هزار گلستانی تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگویی خبری افزود: در سال 89 از کل جمعیت استان 8.3 درصد تحت پوشش کمیته امداد بوده اند.

وی اظهار داشت: این آمار در سال جاری به 6.5 درصد کاهش یافته و از جمله دلایل آن ایجاد اشتغال ، خودکفا شدن خانواده های مددجو ، فارغ التحصیلی دانشجویان ،خارج شدن مددجویان از چرخه حمایتی است .

حاجی اکبری اذعان داشت : از مجموع تعداد مددجویان گلستانی تحت حمایت، تعداد 8 هزار و 474 نفر آنان را ایتام تشکیل داده که 14 هزار و 569 حامی نیکوکار سرپرستی آنان را تقبل کرده اند.

وی با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در استان گلستان ابراز داشت: اهل سنت 34 درصد و اهل تشیع 66 درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد را تشکیل داده اند.