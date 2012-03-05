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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

حاجی اکبری:

110 هزار گلستانی تحت حمایت کمیته امداد هستند

110 هزار گلستانی تحت حمایت کمیته امداد هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد گلستان گفت: تعداد 53 هزار و 962 خانوار تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که شامل 110 هزار و 491 نفر می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری پیش از ظهر دوشنبه در گفتگویی خبری افزود: در سال 89 از کل جمعیت استان 8.3 درصد تحت پوشش کمیته امداد بوده اند.

وی اظهار داشت: این آمار در سال جاری به 6.5 درصد کاهش یافته و از جمله دلایل آن ایجاد اشتغال ، خودکفا شدن خانواده های مددجو ، فارغ التحصیلی دانشجویان ،خارج شدن مددجویان از چرخه حمایتی است .

حاجی اکبری اذعان داشت : از مجموع تعداد مددجویان گلستانی تحت حمایت، تعداد 8 هزار و 474 نفر آنان را ایتام تشکیل داده که 14 هزار و 569 حامی نیکوکار سرپرستی آنان را تقبل کرده اند.
 
وی با اشاره به تنوع قومی و مذهبی در استان گلستان ابراز داشت: اهل سنت 34 درصد و اهل تشیع 66 درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد را تشکیل داده اند.
کد مطلب 1552113

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