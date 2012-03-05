  1. هنر
  2. سایر
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

نگرانی متخصصان زبانشناسی/

90 درصد زبان‌های جهان تا 100 سال آینده از بین می‌روند

90 درصد زبان‌های جهان تا 100 سال آینده از بین می‌روند

متخصصان جهانی مطرح در حوزه زبانشناسی پیش‌بینی کردند که در طول 100 سال آینده 90 درصد زبان‌های جهان از بین بروند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، یک متخصص مطرح در حوزه زبانشناسی پیش‌بینی کرد که در طول 100 سال آینده 90 درصد زبان‌های جهان از بین بروند.

پروفسور توماس اشتولز دبیر کنگره «زبان امپراتوریها و پیوندشان با زبان‌های امروز» این سخنان را در جریان کنگره مذکور عنوان کرد.

در این کنفرانس جهانی درباره پیوند زبان‌های بین‌المللی از جمله انگلیسی، چینی، عربی و روسی با یکدیگر و نیز با زبان‌های امروزه، بحث شد.

متخصصان فن زبانشناسی و از جمله دبیر کنگره مذکور هشدار دادند که احتمال از بین رفتن 90 درصد زبان‌های امروزین تا یکصد سال آینده وجود دارد.

به گفته پروفسور توماس اشتولز دبیر کنگره «زبان امپراتوریها و پیوندشان با زبان‌های امروز» 6500 تا 7000 زبان در جهان وجود دارد اما این نگرانی جدی است که تا 100 سال آینده 90 درصد آنها به طور کامل از میان بروند و این یک آسیب جدی برای مردمانی است که به این زبان‌ها سخن می‌گویند.

کنفرانس «زبان امپراتوریها و پیوندشان با زبان‌های امروز» به مدت 5 روز در دانشگاه شهر برمِن در آلمان برگزار شده است.

کد مطلب 1552114

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها