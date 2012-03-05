به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، یک متخصص مطرح در حوزه زبانشناسی پیشبینی کرد که در طول 100 سال آینده 90 درصد زبانهای جهان از بین بروند.
پروفسور توماس اشتولز دبیر کنگره «زبان امپراتوریها و پیوندشان با زبانهای امروز» این سخنان را در جریان کنگره مذکور عنوان کرد.
در این کنفرانس جهانی درباره پیوند زبانهای بینالمللی از جمله انگلیسی، چینی، عربی و روسی با یکدیگر و نیز با زبانهای امروزه، بحث شد.
متخصصان فن زبانشناسی و از جمله دبیر کنگره مذکور هشدار دادند که احتمال از بین رفتن 90 درصد زبانهای امروزین تا یکصد سال آینده وجود دارد.
به گفته پروفسور توماس اشتولز دبیر کنگره «زبان امپراتوریها و پیوندشان با زبانهای امروز» 6500 تا 7000 زبان در جهان وجود دارد اما این نگرانی جدی است که تا 100 سال آینده 90 درصد آنها به طور کامل از میان بروند و این یک آسیب جدی برای مردمانی است که به این زبانها سخن میگویند.
کنفرانس «زبان امپراتوریها و پیوندشان با زبانهای امروز» به مدت 5 روز در دانشگاه شهر برمِن در آلمان برگزار شده است.
