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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۶

با حضور رئیس جمهور؛

خط تولید انبوه نانو داروی ضد سرطان در گیلان راه اندازی شد

خط تولید انبوه نانو داروی ضد سرطان در گیلان راه اندازی شد

رشت - خبرگزاری مهر: خط تولید انبوه نانو داروی ضد سرطان "پکلی تاکسل" با حضور رئیس جمهور در استان گیلان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سفر یک روزه رئیس جمهور به استان گیلان با هدف افتتاح همزمان 40 طرح عمرانی، صنعتی، تولیدی و مسکن مهر، خط تولید انبوه نانوداروی ضد سرطان پکلی تاکسل، نخستین بار در کشور با حضور محمود احمدی نژاد به بهره برداری رسید.

کامبیز امجدی، مدیرعامل شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در این مراسم گفت: قبل از راه اندازی این طرح با واردات پنج هزار نانودارو افزون بر پنج میلیون دلار ارز از کشور خارج می شد.

وی همچنین اظهارداشت: با راه اندازی خط تولید انبوه نانوداروی ضد سرطان پکلی تاکسل، این محصول با نصف قیمت در گیلان تولید و امکان صادرات آن نیز در آینده وجود دارد.

مدیرعامل شرکت داروسازی سبحان ادامه داد: اشتغال آفرینی این طرح 175 نفر و سرمایه گذاری انجام گرفته برای تولید این طرح ملی 60 میلیارد تومان بوده است.

کد مطلب 1552119

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