به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل و معاونان کمیته امداد استان بوشهر اظهار داشت: کمیته امداد دیگر یک مجموعه حمایتی نیست و امروزه کمیته امداد یک سازمان بزرگ فرهنگی، اجتماعی و مذهبی است.

وی کمیته امداد را مجموعه ای فرهنگ ساز معرفی کرد و ادامه داد: یکی از مهمترین رویکردهای کمیته امداد ایجاد اشتغال پایدار است.

استاندار بوشهر اضافه کرد: کمیته امداد توانسته به خوبی اشتغال و مهارت آموزی همراه با نیاز سنجی جامعه را انجام دهد و یکی از رموز موفقیت کمیته امداد اجرای همین طرح است.

وی از کمیته امداد به عنوان یک هدیه الهی یاد کرد و ادامه داد: کمیته امداد که امروزه به عنوان الگویی در سطح جهان مطرح شده است، هدیه الهی از سوی خدا و یادگاری از سوی امام به نظام بوده است.

جهانبخش اضافه کرد: کارکردن در کمیته امداد دارای اخلاص بالایی است و چون درجه خلوص آن بالاست نزد خداوند هم اجر و پاداش خواهد داشت. کمیته امداد مجموعه حامی دولت و نظام و اقشار نیازمند است.

وی افزود: در دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت نام گرفته استراتژی نظام این است که بسترساز حکومت عدل امام زمان باشد. اگر کمیته امداد نبود امروز ما در جامعه و بین خانواده‌ های بی ‌سرپرست شاهد ناهنجاری بودیم اما امروز این ناهنجاری به حداقل رسیده است.

استاندار بوشهر ادامه داد: کمیته امداد توانسته الگویی برای خدمت‌رسانی شرافتمندانه را ایجاد کند و در فرهنگ اسلامی خدمت ‌رسانی و امداد و کار خیر کردن نه تنها منتی ندارد بلکه باید در عین عزتمداری انجام شود.