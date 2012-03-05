یک شاعر کرد جایزه «فیمینن» 2012 را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، وی توانست از میان 42 شاعر حاضر در فهرست جایزه شعر «فیمینن» فرانسه به عنوان برگزیده انتخاب شود.

این جایزه سالانه به نام «سیمون لاندری» به زن شاعری اهدا می‌شود که در سروده‌های خود با شجاعت از حقوق زنان دفاع کرده باشد.

«نزند بگیخانی» از سوی هیئت داوران جایزه «فیمینن» فرانسه به عنوان برنده سال 2012 آن انتخاب شده است.

اسامی مجموعه شعرهایی که نزند بگیخانی به خاطر آنها شایسته دریافت جایزه فیمینن شده است، عبارتند از: تصویر مادرم در برگ توتون، آنچه من اینجا، بعد از ظهرهای لواغ و ترانه‌ای برای قوم خودم.

جایزه فیمینن عصر روز 8 مارس 2012 (پنجشنبه هفته جاری) در تالار نمایش روسینی و طی مراسمی با حضور اهالی فرهنگ فرانسه به نزند بگیخانی اهدا خواهد شد.

بگیخانی که سردبیر ماهنامه لوموند دیپلماتیک به زبان کردی است، از شاعران مطرح کردستان عراق محسوبمی‌شود و تاکنون 5 مجموعه شعر به زبان کردی و مجموعه‌ای نیز به زبان انگلیسی منتشر کرده است. «فیمینن» بعد از «اما همفری» (2000) و «فوروارد» (2007) سومین جایزه‌ای است که به بگیخانی در حوزه شعر اهدا می‌شود.