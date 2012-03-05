پژوهشگران برتر گلستان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ندافی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی افزود: این همایش در پایان هفته با حضور مدعوین از سراسر استان برگزار خواهد شد .

وی ضمن تبریک حماسه 12 اسفند و برگزاری انتخابات پرشور و حضور دشمن شکن مردم در صحنه عنوان کرد: ملت شریف ایران با آفریدن این حماسه و حضور حداکثری ، مجددا با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید بیعت کرده و قلب مقام معظم رهبری را شاد کردند.

ندافی در ادامه افزود: با عنایت به اینکه این حوزه کار ستادی را دنبال می کند و تمامی بخش های دیگر به نوعی با ما در ارتباط هستند، بر ارائه نمایه برنامه ی سالانه توسط گروهها و ادارات معاونت پژوهش در راستای خدمت رسانی بهتر و با کیفیت تاکید کرد.

وی اذعان داشت در راستای اجرای نظام آموزشی 3+3+6 که تحت نظارت و مدیریت شورای بررسی و تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان انجام می شود، اعتبار بخشی محتوای درس هدیه های آسمانی پایه دوم ابتدایی از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت به استان گلستان واگذار شده است.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان بیان داشت: کار اعتبار بخشی کتاب مذکور در هفته جاری توسط کارگروه تخصصی پایه دوم، سرگروههای آموزشی و مدرس تربیت معلم با مدیریت گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی بعنوان نماینده سازمان پژوهش در استان آغاز می شود و نتایج حاصله حداکثر تا 20 اسفند به وزارت ارسال خواهد شد.