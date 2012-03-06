به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، محمد الفیلالی مدیر اجرایی مرکز اسلامی پسیاک کانتی اظهار داشت: این نخستین بار در تاریخ نیست که چنین اتفاقی افتاده و به طور قطع آخرین بار نیز نخواهد بود.

این تابلوی تبلیغات شهری بزرگ یک هفته است که توسط سازمان الحاد گرایان آمریکایی با هزینه 15 هزار دلاری به مدت یک ماه در تقاطع خیابان سی و سوم و برادوی که فاصله اندکی با مرکز اسلامی پسیاک کانتی دارد نصب شده است.

این تابلو شعاری را به زبان انگلیسی و عربی نشان می دهد که می دانید یک افسانه است و شما می توانید انتخاب کنید.

دیو سیلورمن رئیس سازمان الحادگرایان آمریکا اظهار داشت که این تابلوها با هدف منتقل کردن پیام ما به افرادی است که به این ادیان باور دارند اما خود را در انزوا می دانند. آنها چندان به برنامه های تلویزیونی اهمیت نمی دهند و در اینترنت حضور فعالی ندارند، این افراد تحصیلکرده نیستند و نمی دانند خارج از جامعه خود چگونه زندگی کنند.

جمعیت مسلمانان آمریکا بین هفت تا هشت میلیون نفر تخمین زده شده است.

مسلمانان نیویورک تصمیم گرفتند ستاد تبلیغات الحادگرایان را که با هدف دور کردن مسلمانان از دین و جامعه دینی خود صورت گرفته را نادیده بگیرند، اما اضافه کرده اند که این ستادها برقراری ارتباط میان ادیان مختلف و یادیگری آنها درباره سنتهای دینی یکدیگر را مشکل خواهد کرد.

براساس یک نظرسنجی در آمریکا تعداد افرادی که ادعا می کنند هیچ دینی ندارند طی 18 سال گذشته از دو برابر شده است.

در برخی ایالتها چون کارولینای جنوبی تعداد الحادگرایان سه برابر شده است. نتایج یک تحقیق در کالج ترینیتی نیز نشان می دهد الحادگرایی در آمریکا رو به رشد است.