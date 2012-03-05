رمان «در راه» کرواک به فیلم تبدیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایلاف، کار ساخت این فیلم را کارگردان سرشناس برزیلی «والتر سالس» بر عهده دارد.

هر چند کار تصویربرداری از این فیلم سینمایی در سال 2010 آغاز شده، اما در روزهای ساخت این اثر سینمایی به پایان رسیده و اکران آن از 21 سپتامبر 2012 در سینماهای جهان آغاز می‌شود.

در این فیلم سام رایلی بازیگر مطرح انگلیسی و گرت هدلوند به ایفای نقش می‌پردازند.

«جک کرواک» از نویسندگان سردمدار نسل بیت آمریکا است و رمان «در راه» او سال 1957 منتشر شد. این کتاب از پاره‌ای از زندگی خود جک کرواک در سال‌های بین 1947 تا 1950 سال‌هایی که این نویسنده با وجود بی‌پولی و نداری ساعت‌های زیادی را با دوستانش سپری می‌کرد، گرفته شده است.

او در این فاصله تصمیم می‌گیرد به اتفاق دوستانش طول و عرض طویل ایالات متحده آمریکا را زیر پا بگذارد. این سال‌ها مصادف است با آشنایی کرواک با شخصی به نام «نیل کسدی» که مدتی بعد رفیق صمیمی‌اش می‌شود و به واسطه این دوستی قسمت مهمی از زندگی کرواک - که همان مسافرت به غرب و جنوب آمریکاست - شکل می‌گیرد و کرواک آن‌ را قسمت «در راه» زندگی خود می‌نامد.

این کتاب یکی از محبوب‌ترین رمان‌های قرن بیستم در آمریکا است و این روزها هم محبوب جوان‌های آمریکایی است و سالانه هزاران نسخه آن به فروش می‌رسد. با این همه «در راه» بیشتر از هر کشوری، آمریکاییان را شیفته خود کرده و از این جهت، شهرتش در مقایسه با دیگر کلاسیک‌های قرن بیست آمریکا، بییشتر در ایالات متحده مشهود است.