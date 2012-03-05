به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان پس از برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب، افزود: خوشبختانه انتخابات با حضور تمامی کاندیداها و با صحت و سلامت کامل برگزار شد و هیچ اشکالی بر این انتخابات وارد نیست.

وی در ادامه با ابراز خرسندی از اینکه انتخابات در فضای قابل قبولی برگزار شد، گفت: این انتخابات نشان دهنده رشد اجتماعی و درک بالای اهالی فوتبال بود که نویدی است برای آینده خوبی که در پیش روی فوتبال کشورمان است.

ترابیان همچنین در خصوص درخواست کفاشیان از اعضای مجمع که به خاطر فوتبال به قریب رای بدهند گفت: این حرکت آقای کفاشیان اخلاقمدارانه بود و نشان دهنده مرام پهلوانی ایشان است. آقای کفاشیان در اوج قدرت و رقابت نشان داد که می شود رفتاری پهلوانانه دارد. فکر می کنم حتی اگر آقای قریب هم در مقام ایشان بود چنین کاری را انجام می داد.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در خاتمه تصریح کرد: نمی دانم اگر آقای کفاشیان مرا بخواهد انجام وظیفه خواهم کرد و در غیر این صورت دست آقای کفاشیان را می بوسم و می روم.