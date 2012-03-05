به گزارش خبرنگار مهر، امسال حدود 4 هزار سهمیه عمره به حوزه‌های علمیه خواهران اختصاص یافته است که زمان اعزام این کاروان‌ها از 27 فروردین تا 11 خرداد سال آینده تعیین شده و عمره‌گزاران حوزه‌های علمیه خواهران در قالب 29 گروه به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

اعزام کاروان‌های عمره حوزه‌های علمیه خواهران از طریق چهار ایستگاه پروازی انجام می‌گیرد که این ایستگاهها شامل تهران، اصفهان، شیراز و مشهد خواهد بود.

همچنین از میان 29 گروه اعزامی، 21 گروه از ایستگاه پروازی تهران، 3 گروه از ایستگاه پروازی اصفهان، 3 گروه از ایستگاه پروازی شیراز و 2 گروه از طریق مشهد مقدس به سفر عمره اعزام می‌شوند.

شرکت زیارتی مربوط به تعدادی از گروه‌های عمره‌گزار حوزه‌های علمیه خواهران مشخص شده است و شرکت‌های زیارتی سایر گروه‌ها نیز به زودی اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، اطلاعات مورد نیاز عمره‌گزاران و مدارک لازم طی بخشنامه‌ای به مدیریت‌های استانی و مدارس علمیه خواهران ابلاغ شده است و عمره‌گزاران حوزه‌های علمیه خواهران می‌توانند برای کسب اطلاع به مدارس علمیه محل ثبت نام و یا مدیریت‌های استانی مراجعه کنند.