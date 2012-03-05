حاشیه نگاری مهر از انتخابات فدراسیون فوتبال/ ابهام در رای وزیر ورزش و جوانان!

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال برای انتخاب سی و چهارمین رئیس این فدراسیون در حالی از ساعت 9:40 آغاز شد که این مراسم حاشیه های زیادی داشت.

* حسین قریب یکی از گزینه های ریاست فدراسیون فوتبال بعد از ورود به کمپ تیم های ملی مورد استقبال میرشاد ماجدی و امین نوروزی پزشک پیشین تیم فوتبال استقلال قرار گرفت.

* دوربین های تلویزیونی بعد از حضور در سالن انتخابات با تعدادی از اعضای مجمع گفتگو کردند که این مسئله با تذکر امیر حسین حسینی مدیر روابط عمومی فدراسیون مواجه شد. البته تذکر حسینی باعث ناراحتی تعدادی از خبرنگاران شد.

* حسین عسگری یکی از کاندیدای حضور در هیئت رئیسه و نایب رئیس کمیته داوران، محسن ترکی را به محوطه بیرونی سالن برد و دقایقی به صورت خصوصی با او صحبت کرد.

* علی رغبتی عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال اولین مسئولی بود که از وزارت ورزش در مراسم امروز حاضر شد.

* گفتگوی علی فتح الله زاده با علی نظری جویباری معاون اجرایی باشگاه استقلال برای دقایقی توجه تمام خبرنگاران را به خود جلب کرد.

* ساعت 9:17 بود که حمید سجادی وارد محوطه کمپ تیم های ملی شد. امین نوروزی اولین شخصی بود که سجادی با او مواجه شد. سجادی خطاب به پزشک پیشین استقلال گفت: هنوز کمرم درست نشده است!

* فرامرز ظلی پیشکسوت تیم ملی فوتبال ایران قبل از شروع مراسم امروز از اتفاقاتی که در جریان دیدار ایران و قطر رخ داده بود به خبرنگاران گله کرد.

* محمد حسین انصاری فرد مدیر روابط عمومی وزارت ورزش ساعت 9:22 وارد کمپ تیم های ملی شد.

* یکی از اتفاقات جالبی که کنجکاوی خبرنگاران را در پی داشت، ساعت 9:30 رخ داد. حمید سجادی، عزیز محمدی یکی از کاندیدای ریاست را به بیرون از سالن برد و دقایقی با او صحبت کرد. محمدی بعد از چند دقیقه به سالن برگشت، اما حمید سجادی در این هنگام به طرف هتل آکادمی رفت.

طولی نکشید که علی کفاشیان از سالن فوتسال خارج شد و او هم به طرف هتل آکادمی رفت تا شایعه کناره گیری اش از انتخابات قوت بگیرد. لحظاتی بعد هم محمد عباسی وزیر ورزش به جمع آنها اضافه شد تا دور از چشم خبرنگاران به صحبت بپردازند. کفاشیان بعد از خروج از هتل آکادمی با امیر عابدینی مواجه شد و آنها در گوشی با هم گفتگو کردند که این صحبت ها با خنده دو طرف هماراه شد.

* مجمع در حالی ساعت 9:42 آغاز شد که تعدادی از صندلی ها خالی بود و بعضی از اعضای مجمع نتوانستند خود را به شروع مراسم برسانند. با این حال اتفاق عجیب وقتی رخ داد که برق سالن برای دقایقی قطع شد و باعث ایجاد همهمه در سالن شد. در این هنگام علیرضا منصوریان و سید جلال حسینی که نماینده مربیان و بازیکنان در مجمع بودند با همدیگر صحبت کردند. به نظر می رسید منصوریان به حسینی موضوعی را تاکید می کرد.

* ساعت 9:50 ال سی دی بزرگی که در محل سالن قرار داده شده بود روشن شد. در این ال سی دی برنامه 4 ساله فدراسیون فوتبال و عملکرد آن پخش شد.

* ساعت 9:58 آرش کوشا مدیرعامل باشگاه سایپا وارد سالن شد. ناصر شفق آخرین عضو مجمع بود که ساعت 10:27 وارد سالن شد.

* ساعت 10:36 تعداد حاضران در مجمع 73 نفر اعلام شد. غایبان مجمع نمایندگان تیم های فوتبال ساحلی و لیگ فوتبال و فوتسال بانوان بودند که تیم هایشان منحل شده است. به همین خاطر آنها نماینده ای در مجمع نداشتنتد.

* ساعت 10:42 مهدی تاج جلسه را ترک کرد و چهار دقیقه بعد به مجمع برگشت.

* محمد عباسی ساعت 10:48 با دادن نخستین رای مجمع را ترک کرد. در حالی که وزیر اعلام کرده بود رای سفید به صندوق می اندازد، با این حال شمارش آرای دور اول نشان داد که هیچ رای سفیدی در صندوق وجود نداشته است. علیرضا منصوریان نماینده مربیان آخرین نفری بود که رای خود را به صندوق انداخت. عباسی اعلام کرد رای سفید داده در حالی که در پایان دور اول اعلام شد 73 رای ماخوذه و بدون رای مخدوشه و باطله شمارش شد.