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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۷

منابع عربی فاش کردند؛

افزایش خرید تسلیحاتی عربستان از آمریکا به 90 میلیارد دلار

افزایش خرید تسلیحاتی عربستان از آمریکا به 90 میلیارد دلار

منابع دیپلماتیک کشورهای حاشیه خلیج فارس از تصمیم رژیم عربستان برای افزایش خرید انواع تسلیحات پیشرفته از آمریکا به ارزش 90 میلیارد دلار خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، دیپلماتهای آگاه در کشورهای حاشیه خلیج فارس هفته جاری اعلام کردند که عربستان سعودی قصد دارد میزان خرید سلاح خود را از آمریکا از 60 میلیارد دلار به 90 میلیارد دلار افزایش دهد.

بنا بر اعلام این منابع، عربستان سعودی در پی توسعه تجهیزات تسلیحاتی نیروی دریایی خود است و عربستان به زعم خود مقابله با تهدیدات منطقه را علت افزایش خرید سلاح از آمریکا اعلام کرده است.

مقامات آمریکایی سال گذشته اعلام کرده بودند که عربستان سعودی به دنبال خرید جنگنده و توسعه ناوگان نظامی خود از این کشور به ارزش 60 میلیارد دلار است.

کد مطلب 1552131

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