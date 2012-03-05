ایرج رهبر در گفتگو با مهر در خصوص قراردادهای انبوه سازان با دولت در سال آینده، اظهار داشت: برای سال آینده برنامه دولت ساخت مسکن خومالک است اما هنوز قراردادی در این باره با انبوه سازان بسته نشده است.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان بابیان اینکه پیشنهاداتی درباره مسکن مهر خودمالک از سوی انبوه سازان به دولت ارایه شده است، بیان کرد: در این بسته نحوه اجرا و قراداد ها باید از سوی دولت تعیین شود تا قراداد بصورت شفاف میان دولت و بخش خصوصی بسته شود اما فعلا دولت پیشنهادی را ارایه نکرده است.

وی افزود: طرح خودمالکین می تواند در بافت های فرسوده و یا دیگر بخش ها به اجرا برسد و باید در محدوده داخل شهرها باشد که امکانات زیربنایی و تاسیساتی را هم داشته باشد تا مانند مسکن مهر 99 ساله با مشکلات زیربنایی روبرو نشود.

رهبر باتاکید بر اینکه شرایط واگذاری و قیمت نهایی مسکن مهر خودمالک باید تعریف شود، گفت: در طرح مسکن مهر خودمالکی باید شرایط به گونه ای تعریف شود که انگیزه برای خریدار هم وجود داشته باشد.