تیم کاراته استان یزد در مسابقات قهرمانی کشور حضور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک کیوکوشین ماتسوئی آقایان روز جمعه 19 اسفند ماه در استان تهران در رده سنی پیشکسوتان برگزار خواهد شد.

سید ضیا دهقان، محمود صدیقی، علیرضا خیری، عبدالرحمن حسین احمد به عنوان بازیکن و علی اکبر مومنی نژاد، حسن ابهت، احمد علی ابوالحسنی به عنوان داور از استان یزد در این مسابقات حضور خواهند یافت.

15 و 16 اسفند ماه هفته دوم از دور رفت لیگ برتر تنیس روی میز بانوان کشور

تیم داروخانه شبانه روزی دکتر موسوی پور یزد با جذب بازیکن تیم ملی پینگ پنگ بانوان برای قرار گرفتن در جمع تیمهای برتر لیگ بانوان به مصاف حریفان خواهد رفت

هفته دوم از دور رفت لیگ برتر بانوان کشور روزهای دوشنبه و سه شنبه 15 و 16 اسفند در آکادمی بین المللی تهران با حضور 11 تیم برگزار خواهد شد.

تیم داروخانه دکتر موسوی پور که با منصوره کبود ساز و الهام زمانیان دو بازیکن یزدی و دو بازیکن گیلانی در هفته اول شرکت کرده بود برای صعود در جدول رده بندی این رقابتها سحر رهنما ملی پوش پینگ پنگ کشور را به ترکیب خود اضافه نموده تا در 6 بازی خود در این هفته امتیازات بیشتری را کسب نماید.

برگزاری کلاس داوری کاراته در دو بخش آقایان و بانوان

کلاس استاژ و ارتقا داوری کاراته در دو بخش آقایان و بانوان در روزهای پنج شنبه و جمعه 17 و 18 اسفند ماه زیر نظر مدرسین فدراسیون کاراته در یزد برگزار خواهد شد.

کلاس بانوان در محل سالن کاراته شهید نصیری روز پنج شنبه به مدرسی زهرا دهقان و کلاس داوری آقایان در روزهای پنج شنبه و جمعه در محل خانه کاراته استان به مدرسی خادمیان برگزار خواهد شد