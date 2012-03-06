شرایط پلیس یاران برای جریمه رانندگان متخلف

سرهنگ محمد کریم خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت همیاران پلیس،پلیس یاران و راهوران محله در نوروز اظهار داشت: همیاران پلیس در دو بخش دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان تقسیم شده و اقدام به تذکر به رانندگان متخلف می کنند. این طرح در اجلاس سازمان بهداشت جهانی نیز مورد تقدیر قرار گرفته و به سایر کشورها توصیه شده است و امسال نیز در طرح نوروزی جدید اجرا می شود. همیاران پلیس دارای برگ تذکر هستند وبه رانندگان متخلف برگ تذکر می دهند.

وی از بکارگیری پلیس یاران جوان و بازرسان نامحسوس خبر داد و افزود: پلیس یاران افراد زیر لیسانس هستند که دارای برگ تشویق بوده و رانندگان قانون مدار را تشویق می کنند.

معاون اجتماعی پلیس راهور با اشاره به فعالیت بازرسان نامحسوس از میان قشرهای مختلف گفت: در مرحله اول فرهنگیان دارای مدرک کارشناسایی به کارگیری شدند. این افراد پس از اموزش های لازم به عنوان بازرس نامحسوس فعالیت خود را آغاز کرده و در صورت مواجه با تخلف فرم گزارش را تهیه و به پلیس راهور تحویل می دهد.

خسروی با اشاره به راه اندازی سایت اعلام تخلفات رانندگی توسط رانندگان گفت: این سایت در مرحله آزمایش قرار دارد و براساس هماهنگی های انجام شده رانندگان در صورت مواجه با تخلفات رانندگی می توانند فیلم و عکس تخلف را به ارسال کرده تا ماموران راهور خودرو متخلف را در صورت اثبات ارتکاب تخلف جریمه کنند.

وی با از فعالیت پانزده هزار دهیار به عنوان راهور محله در نوروز خبر داد و گفت: هماهنگی های لازم برای فعالیت دهیاران به عنوان راهور محله انجام شده است و این افراد در نوروز در کنار پلیس حضور دارند.

