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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

در چهارمحال و بختیاری/

تکرم ارباب رجوع مهمترین رکن استقرار میز خدمت در میراث فرهنگی است

تکرم ارباب رجوع مهمترین رکن استقرار میز خدمت در میراث فرهنگی است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه و مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری گفت: استقرار میز خدمت در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری این استان در راستای تکریم ارباب رجوع است.

بهروز فاضلی در گفتگو باخبرنگار مهراظهار داشت: میز خدمت در راستای دستیابی آسان و سریع مردم به خدمت دستگاه و ارائه خدمت به موقع و موثر به مردم و تکریم ارباب رجوع این اداره کل است.

وی افزود: در میز خدمت این اداره کل خدماتی از قبیل راهنمای، هدایت و پاسخگویی به مراجعان، ثبت درخواستهای مراجعان، هماهنگی با واحد اقدام کننده در این اداره کل و هدایت مراجعه کننده به واحد مربوطه به ارباب رجوع و مراجعین ارائه می شود.

معاون توسعه و مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه از اوایل مرداد ماه تا کنون بیش از شش هزار و 500 نامه در میز خدمت در این اداره کل ثبت شده، بیان داشت: نامه های ثبت شده در خصوص معرفی به بیمه تامین اجتماعی، صدور کارت صنایع دستی، استعلام، نامه طرح های گردشگری و ... بوده است.

فاضلی اذعان داشت: در میز خدمت این اداره کل  توزیع فرم نظر سنجی و قرار دادن صندوق انتقادات وپیشنهادات در کنار میز خدمت و ... صورت می گیرد. 
 

کد مطلب 1552138

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