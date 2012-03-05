جریمه بدهی های شهری در صورت پرداخت تا پایان سال بخشیده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد گفت: تا پایان امسال بیش از 10 هزار اصله نهال در پایانه های شهر مشهد کاشته خواهد شد.

محسن شریعتی گفت: به مناسبت روز درختکاری و به منظور پاسداشت سنت پسندیده درختکاری ، 200 اصله درخت در پایانه مسافربری امام رضا(ع) کاشته شد.

وی افزود: امسال در مجموع 10 هزار اصله نهال در سه پایانه مشهد غرس خواهد شد که تا کنون 5 هزار نهال کاشته شده و مابقی نیز تا پایان امسال کاشته خواهد شد.

شریعتی بیان کرد: به دلیل تردد روزانه بیش از هزار دستگاه اتوبوس در پایانه مسافربری و آلودگی که این وسایل ایجاد می کنند، توسعه فضای سبز و درختکاری جزو برنامه های اصلی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد قرار گرفته تا هوای سالم تری در این مجموعه ها وجود داشته باشد.

وی همچنین از کاشت بیش از 50 هزار شاخه از انواع گل به مناسبت ایام سال جدید در پایانه های مشهد خبر داد و گفت: این تعداد گل به مناسب ایام سال جدید در نقاط مختلف پایانه ها کاشته خواهد شد.

شریعتی اظهار کرد: ساخت یک محدوده 2 تا 3 متری فضای سبز در اطراف پایانه های مشهد در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

جریمه بدهی های حوزه شهری در صورت پرداخت تا پایان سال بخشیده می شود

شهردار منطقه یازده مشهد گفت: شهروندانی که در حوزه شهر سازی بدهی های معوقه دارند در صورت پرداخت این بدهی ها جریمه به آنها تعلق نخواهد گرفت و از تخفیفات ویژه نیز بهره مند خواهند شد.

حسین طاهری پور ادامه داد: شهروندانی نیز که عوارض خودرو خود را پرداخت نکرده اند در صورت پرداخت این عوارض تا پایان سال از جریمه هایی راهنمایی و رانندگی معاف خواهند شد.

وی عدم اطلاع رسانی به موقع برای شهروندان را زمینه ساز عدم استفاده از تخفیف ها و تسهیلات در نظر گرفته شده و در نتیجه کم شدن انگیزه مشارکت مردم اعلام کرد.

وی ادامه داد: با توجه به تاکید مدیران شهرداری و لزوم اطلاع رسانی به شهروندان اداره روابط عمومی شهرداری منطقه11 اقدام به تهیه و نصب بنر در سطح منطقه کرده است.

طاهری پور اظهار کرد: تا پایان سال به جهت اطلاع رسانی مناسب برنامه های این چنین گسترده تداوم خواهد یافت.

مشاوران جوان نماد مشارکت جوانان در مدیریت شهری است

شهردار منطقه چهار مشهد گفت: گروه مشاوران جوان نماد تبلور عینی مشارکت جوانان در مدیریت شهری است.

علیرضا صحراگرد در نشست هم اندیشی بررسی جایگاه وب سایت و فضای مجازی در اطلاع رسانی که با حضور اعضای گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد برگزار شد گفت: در این گروه جوانان ضمن پرداختن به فعالیت های علمی با مشارکت در فعالیت های شهرداری به کسب تجربه و تخصص لازم می پردازند و ظرفیت و پتانسیل های خود را برای مسئولیت پذیری در آینده فراهم می شود.

وی با اشاره به الگو بودن شهرداری مشهد در برخی زمینه های متعدد، گفت: به همین منظور باید اقدامات انجام شده و فعالیت های شهرداری برای شهروندان به نحو مطلوب اطلاع رسانی شود.

صحراگرد با اشاره به اینکه ابر سازمان ها نمونه ای از سازمان های مجازی هستند، اظهار کرد: باید با اطلاع رسانی اقدامات ، ارتباطات دو سویه بین شهرداری و شهروندان را پررنگ تر کرد.

تمهیدات لازم در خصوص تامین ناوگان حمل و نقل تند رو اندیشیده شده است

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: با توجه به آغاز عملیات اجرایی فاز یک خطوط تند رو بی آر تی مشهد در نیمه اول سال 91 تمهیدات لازم در خصوص تامین ناوگان اندیشیده شده است.

مهدی خجسته افزود: با توجه به پیش بینی های شهردار مشهد و مذاکرات با خودرو سازان داخلی و خارجی به محض اتمام عملیات اجرایی فاز یک خطوط بی آرتی ناوگان مورد نیاز این خطوط از محل منابع داخلی شهرداری خریداری می شود.

وی ادامه داد: در ابتدای سال 91 مناقصه آغاز خطوط بی آرتی انجام و پس از انتخاب پیمانکار مراحل اجرایی آن آغاز می شود.

وی با اشاره به این موضوع که در صورت عدم بروز مشکل در نیمه اول سال 91 عملیات اجرایی این خطوط آغاز می شود، اظهار کرد: فاز اول خطوط بی آر تی مشهد حد فاصل پایانه مسافربری امام رضا(ع) تا میدان بیت المقدس اجرایی می شود.

خجسته وجود بی آر تی در مشهد را به دلیل ایزوله ‌بودن خطوط عاملی برای افزایش چشمگیر راندمان و اعتماد مردم به حمل و نقل همگانی ذکر کرد و گفت: در دنیا خطوط بی.‌آر.تی تا 25 هزار نفر را در ساعت جابه جا می‌کند که این رقم بیشتر از جابه‌جایی مردم به وسیله مترو است.

معابر سطح منطقه 9 مشهد به تجهیزات ترافیکی مجهز شد

با هدف ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات به زائران و مجاوران امام هشتم (ع) و در راستای زیبا سازی شهری جهت استقبال از فصل بهار، اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 9 مشهد معابر سطح منطقه را با تجهیزات ترافیکی مجهز کرد.

شهردار منطقه 9 مشهد افزود: اقدامات اداره مذکور که جهت آماده سازی شهر برای استقبال هرچه بهتر از بهار 91 انجام گرفته است در بازه زمانی کمتر از یک ماه صورت گرفت.

محسن گل مشکی اضافه کرد: تجهیزات ترافیکی که در سطح منطقه تعبیه شده است شامل نصب 275 عدد گل میخ و نصب 90 میل باتومی استکه با هدف کانالیزه کردن حرکت و ایمن سازی مسیر انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه نصب 121 عدد تابلوی انتظامی و ترافیکی در راهنمایی مجاورین و زائرین جهت تردد در مسیرهای مورد نظرشان تاثیر بسزایی دارد، ادامه داد: علاوه بر موارد فوق از تعداد 102 عدد مسیر نمای فانوسی نیز در مسیرها استفاده شده است تا رفت و آمدها را تسهیل و تسریع بخشیده و به افزایش سطح رفاه و آسایش شهروندان نیز کمک کند.