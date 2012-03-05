برف و سرمای شدید در لرستان/ مدارس 11 شهرستان و منطقه تعطیل شد

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: به علت بارش برف، سرمای شدید و یخبندان، شیفت صبح مدارس در 11 شهرستان و منطقه آموزش و پرورش استان تعطیل اعلام شد.

علی ماکنعلی ادامه داد: در این راستا مدارس شهرستان بروجرد، اشترینان، دورود، سلسله، نورآباد، کاکاوند، کوهدشت، چگنی، کوهنانی، بیران شهر و طرهان امروز دوشنبه در شیف صبح تعطیل اعلام شده است.

وی همچنین پیرامون تعطیلی مدارس در شیفت بعداز ظهر نیز یادآور شد: مدیران و روسای این مناطق می توانند در صورت ادامه سرمای شدید و یخبندان پس از هماهنگی با فرمانداریها و بخشداریهای محل خدمت، با اطلاع قبلی نسبت به تعطیلی شیفت بعدازظهر نیز اقدام کنند.