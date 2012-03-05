  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۷

مهدی تاج:

اعضای مجمع عاقل هستند/ گفته بودم در انتخابات شرکت نمی‌کنم

اعضای مجمع عاقل هستند/ گفته بودم در انتخابات شرکت نمی‌کنم

نایب رئیس پیشین فدراسیون فوتبال گفت: اعضای مجمع بالغ هستند و می دانند که باید چه کار کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعد از انتخابات فدراسیون فوتبال تمایل زیادی به صحبت کردن نداشت. او درباره انتخابات فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از اول هم گفته بودم اگر کفاشیان در انتخابات شرکت کند، من در این انتخابات شرکت نمی کنم که همینطور هم شد.

او در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " آیا انتخاب کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون را مفید می دانید یا خیر؟" گفت: به هر حال اعضای مجمع عاقل هستند و می دانند که باید چه کار کنند.

انتخابات فدراسیون فوتبال صبح امروز برگزار شد که بر این اساس علی کفاشیان توانست با کسب اکثریت آرا مجددا برای چهار سال به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شود.

کد مطلب 1552141

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها