به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج بعد از انتخابات فدراسیون فوتبال تمایل زیادی به صحبت کردن نداشت. او درباره انتخابات فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از اول هم گفته بودم اگر کفاشیان در انتخابات شرکت کند، من در این انتخابات شرکت نمی کنم که همینطور هم شد.

او در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " آیا انتخاب کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون را مفید می دانید یا خیر؟" گفت: به هر حال اعضای مجمع عاقل هستند و می دانند که باید چه کار کنند.

انتخابات فدراسیون فوتبال صبح امروز برگزار شد که بر این اساس علی کفاشیان توانست با کسب اکثریت آرا مجددا برای چهار سال به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شود.