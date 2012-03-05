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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

19اسفند ماه/

جشنواره همیاران بازیافت در قم برگزار می‌شود

جشنواره همیاران بازیافت در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم از برگزاری جشنواره بازیافت در 19 اسفندماه در قم خبر داد.

سید عبدالله میرابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: جشنواره بازیافت در ورزشگاه حیدریان قم در 19 اسفندماه برگزار می شود و عموم مردم نیز دراین جشنواره می‌توانند حضور پیدا کنند.

وی گفت: طرح تفکیک از مبدا در چهار منطقه از شهر قم در حال اجرا است و آموزش و اطلاع رسانی آن نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جشن آشنایی مردم با طرح تفکیک از مبدا است افزود: در این جشن همچنین از افرادی که پسماندهای خشک خود را تحویل داده اند نیز تقدیر می شود.

مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم گفت: این جشن برای سه هزار نفر در منطقه چهار برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: سازمان بازیافت تجهیزات خود را در منطقه چهار مستقر می کند و با دادن بروشور‏، هدایا، سی دی، جوایز و پخش کیسه‌های زباله مخصوص پسماند خشک مردم را با این طرح آشنا می سازد.

وی گفت: این جشن در 19 اسفند در ساعت 9 صبح در ورزشگاه حیدریان برگزار می شود و جشنواره هفت سین نیز همراه با این جشن برگزار می شود.

میرابراهیمی با اشاره به اینکه طرح همیاران بازیافت در جهت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برگزار می شود افزود: این طرح به منظور آشنایی مردم با بازیافت و طرح تفکیک از مبدا، آشنا کردن خانواده‌ها به خصوص کودکان با مقوله بازیافت، توجه جدی به حفاظت محیط زیست و جلب مشارکت مردم در همراهی با مدیریت شهری به منظور کاهش زباله در سطح شهر برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 1552142

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