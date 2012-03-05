سید عبدالله میرابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: جشنواره بازیافت در ورزشگاه حیدریان قم در 19 اسفندماه برگزار می شود و عموم مردم نیز دراین جشنواره می‌توانند حضور پیدا کنند.



وی گفت: طرح تفکیک از مبدا در چهار منطقه از شهر قم در حال اجرا است و آموزش و اطلاع رسانی آن نیز آغاز شده است.



وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این جشن آشنایی مردم با طرح تفکیک از مبدا است افزود: در این جشن همچنین از افرادی که پسماندهای خشک خود را تحویل داده اند نیز تقدیر می شود.



مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم گفت: این جشن برای سه هزار نفر در منطقه چهار برگزار می‌شود.



وی بیان کرد: سازمان بازیافت تجهیزات خود را در منطقه چهار مستقر می کند و با دادن بروشور‏، هدایا، سی دی، جوایز و پخش کیسه‌های زباله مخصوص پسماند خشک مردم را با این طرح آشنا می سازد.



وی گفت: این جشن در 19 اسفند در ساعت 9 صبح در ورزشگاه حیدریان برگزار می شود و جشنواره هفت سین نیز همراه با این جشن برگزار می شود.



میرابراهیمی با اشاره به اینکه طرح همیاران بازیافت در جهت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برگزار می شود افزود: این طرح به منظور آشنایی مردم با بازیافت و طرح تفکیک از مبدا، آشنا کردن خانواده‌ها به خصوص کودکان با مقوله بازیافت، توجه جدی به حفاظت محیط زیست و جلب مشارکت مردم در همراهی با مدیریت شهری به منظور کاهش زباله در سطح شهر برگزار خواهد شد.

