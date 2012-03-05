افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی/ روندصعودی قیمتها با شوک جدید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در معاملات امروز (دوشنبه) بازار جهانی نفت، قیمت نفت خام برنت با 26 سنت افزایش به 123 دلار و 91 سنت رسید تا بار دیگر به مرز 124 دلار نزدیک شود. همچنین قیمت نفت در بازارهای آسیایی به مرز 107 دلار نزدیک شد.

بر این اساس، نگرانی از کاهش تزریق نفت ایران به بازارهای جهانی عامل اصلی افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی بوده است.

این در حالی است که پس از توقف صادرات نفت ایران به انگلیس و فرانسه، احتمال توقف فروش نفت خام صادراتی ایران به سه کشور اروپایی بلژیک، جمهوری چک و هلند قوت گرفته است. تصمیم احتمالی ایران در این زمینه به احتمال فراوان بر بازارهای جهانی اثرگذاشته و بار دیگر قیمت نفت را افزایش می دهد.