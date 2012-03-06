حافظه نوری راهی برای دسترسی به اینترنت فوق سریع

به گزارش خبرگزاری مهر، نزدیک به چند دهه است که به منظور افزایش سرعت انتقال اطلاعات به جای کابلهای مسی از فیبرهای نوری استفاد می شود.

سیگنالهای اطلاعاتی می توانند در داخل فیبر نوری با سرعت بسیار بالایی سفر کنند. اما زمانی که اطلاعات به بخش الکترونیکی (برای مثال، روتر) می رسند که باید پردازش شوند اطلاعات ورودی آهسته می شوند و انرژی بالایی هدر می دهند.

اکنون گروهی از محققان شرکت مخابراتی ژاپنی Ntt نوعی حافظه "رم" نوری را ساخته اند که می تواند این مشکل را حل کند.

این حافظه جدید قادر است یک سیگنال اطلاعاتی به اندازه کافی بلند را برای پردازش شدن در خود ذخیره کند.

براساس گزارش PhysOrg ، این دستگاه کاملا نوری برپایه یک سری از حفره های نوری یک ماده نیمه هادی (فسفر ایندیم) قرار دارد که وارد یک ترکیب مشابه (فسفر- آرسنیک ایندیم- گالیم) شده اند.

هر یک از حفره های کوچک می توانند یک 0 یا 1 را همانند بیت های اطلاعاتی در حافظه های "رم" معمولی نشان دهند و موجب افزایش سرعت نهایی اینترنت کاربر شوند.

به این ترتیب، دانشمندان ژاپنی موفق شدند یک "رم" نوری را تولید کنند که تنها 30 نانووات توان انرژی مصرف می کند که این میزان 5 برابر کمتر از انرژی مصرف شده توسط یک حافظه فلاش و 300 برابر کمتر از نمونه های نوری آزمایشی قبلی است.

این اطلاعات درحال حاضر می توانند در یک مدت زمان حداکثر یک میکروثانیه ذخیره شود. هرچند این مدت زمان 4 برابر بیشتر از رکورد گذشته ذخیره سازی اطلاعات (250 نانوثانیه) است باوجود این، انرژی بسیار کمتری مصرف می کند.