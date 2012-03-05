مجلس حدود اختیارات و صلاحیت دادگاه خانواده را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه صبح امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی ، ماده 4 و 16 لایحه حمایت از خانواده تصویب شد.

بر اساس ماده 4 این لایحه رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن

2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3- شروط ضمن عقد نکاح

4- ازدواج مجدد

5- جهیزیه

6- مهریه

7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

8- تمکین و نشوز

9- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن

10- حضانت و ملاقات طفل

11- نسبت

12- رشد ، حجر و رفع آن

13- ولایت قهری ، قیمومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14- نفقه اقارب

15- امور راجع به غایب مفقود الاثر

16- سرپرستی کودکان بی سرپرست

17- اهدای جنین

18- تغییر جنسیت

بر اساس تبصره این ماده به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد بر طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 13/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصی و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشیخص مصلحت نظام رسیدگی می شود.

طبق این لایحه همچنین تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصی آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می گردد.



بر اساس ماده الحاقی 1 این لایحه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.