مجلس حدود اختیارات و صلاحیت دادگاه خانواده را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه صبح امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی ، ماده 4 و 16 لایحه حمایت از خانواده تصویب شد.
بر اساس ماده 4 این لایحه رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
1- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن
2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3- شروط ضمن عقد نکاح
4- ازدواج مجدد
5- جهیزیه
6- مهریه
7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8- تمکین و نشوز
9- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاء آن
10- حضانت و ملاقات طفل
11- نسبت
12- رشد ، حجر و رفع آن
13- ولایت قهری ، قیمومیت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
14- نفقه اقارب
15- امور راجع به غایب مفقود الاثر
16- سرپرستی کودکان بی سرپرست
17- اهدای جنین
18- تغییر جنسیت
بر اساس تبصره این ماده به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد بر طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصی ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 13/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصی و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشیخص مصلحت نظام رسیدگی می شود.
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