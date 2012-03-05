اجرای طرح آرامش بهاری در پنج بقعه ملایر/ برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اوقاف و امور خیریه ملایر از اجرای طرح آرامش بهاری در پنج بقعه متبرکه شهرستان ملایر در ایام نوروز خبر داد.

حجت الاسلام رضا زین العابدینی افزود: این طرح در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور اجرا می شود.

وی تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی طبق تاکیدات مقام معظم رهبری را از اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: طرح آرامش بهاری موجب ارتقا سطح فرهنگی و فکری زائران و مسافران نورزی می شود.

زین العابدینی احیا، تبلیغ و ترویج سنت های اصیل اسلامی و معرفی امامزادگان به مردم را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.

225 نفر به عضویت سازمان نظام مهندسی ملایر درآمدند

رئیس سازمان نظام مهندسی شهرستان ملایر گفت: این سازمان با 225 نفر عضو در پنج رشته عمران، معماری، برق، مکانیک و نقشه برداری فعالیت می کند.

محمدرضا تیموری از ایجاد 20 اشتغال جدید از ابتدای سال جاری تاکنون توسط سازمان نظام مهندسی ملایر خبر داد.

تیموری از تجهیز آزمایشگاه مورد تایید سازمان نظام مهندسی ملایر برای ارائه خدمات خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر انجام آزمایش ژئوتکنیک برای ساختمان های شش طبقه به بالا و آزمایش های جوش و بتن در تمام ساختمان ها در این شهر اجباری است.

سارق قطعات داخل خودرو در ملایر دستگیر شد

فرمانده انتظامی ملایر از دستگیری سارق قطعات و لوازم داخل خودرو در این شهرستان خبر داد.

ابراهیم سعیدی افزود: این سارق به هویت "امید-س" تاکنون به 18 فقره سرقت قطعات داخل خودور اعتراف کرده و مراتب با تشکیل پرونده، تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

وی همچنین از کشف سیم و کابل برق در یک مدرسه در شهر سامن خبر داد و اظهار داشت: بعد از دستگیری متهمان، مقادیری آلات جرم مرتبط با سیم و کابل برق سرقت شده کشف و ضبط و مراتب تحت پیگرد قانونی است.

هجدهمین نمایشگاه هنرهای تجسمی در ملایر دایر شد

هجدهمین نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمند ملایری در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد این شهرستان دایر شد.

این نمایشگاه شامل 50 اثر هنری با موضوعات تصویر سازی کودکان، طبیعت، طراحی و خط در گرافیک است.

بر اساس این گزارش، این نخستین نمایشگاه انفرادی "مهیا لطیفی" است و هم اکنون در رشته کارشناسی هنرهای تجسمی مشغول به تحصیل است.

این نمایشگاه تا 18 اسفندماه سال جاری از ساعت هشت صبح تا 14 بعدازظهر آماده بازدید علاقمندان است.

12 دانش آموز ملایری به حج عمره اعزام شدند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ملایر از اعزام 12 دانش آموز ملایری به سفر معنوی حج عمره و زیارت خانه خدا خبر داد.

علی تکلو افزود: این تعداد دانش آموز از دبیرستان های پسرانه ملایر و از بین واجدین شرایط در مراسم قرعه کشی انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: از 12 دانش آموز، شش نفر سهمیه شهرستان و شش نفر دیگر نیز از بین رتبه های برتر مسابقات قرآنی و علمی بودند.

تکلو ادامه داد: مشرف شدن دانش آموزان به خانه خدا در سن جوانی و نوجوانی زمینه تفکر و خودسازی را برای آنان به وجود می آورد.