هفته منابع طبیعی در البرز با در ختکاری در " جهان نما" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن درختکاری در آغازین روز هفته منابع طبیعی با حضور استاندار البرز، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز و جمع بزرگی از نونهالان دانش آموز پیش از ظهر دوشنبه در پارک "جهان نما" برگزار شد.



در این مراسم استاندار البرز پس از کاشت نمادین نهال در سخنرانی کوتاهی با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به منابع طبیعی گفت: مراتع و جنگلها سرمایه ملی کشور و متعلق به همه نسلهاست که باید در حفظ آن بکوشیم.



عیسی فرهادی افزود: این منابع اصلی ترین عامل زیربنایی در توسعه اقتصادی محسوب شده و بی توجهی به آنها به صورت رویدادهای مخربی همچون سیل، بیابانزایی و .. ظاهر می شود.

وی همچنین ازعملکرد و پیگیریهای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در حفظ منابع طبیعی استان قدردانی کرد.



به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز 400 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در استان البرز توزیع شد که در مراسم امروز حدود 1000 اصله نهال کاشته شد.



میرحسین میررجبی برگزاری مسابقات ترویجی و راهپیمایی طبیعت با حضور نونهالان را از دیگر برنامه های امروز برشمرد.



وی افزود: راهپیمایی طبیعت با همکاری آموزش و پرورش و با حضور نونهالان دانش آموز برگزار می شود.



به رغم وزش باد شدید و سرمای هوا همیاران دانش آموزان حضور پرشوری در این جشن داشتند.



در جشن درختکاری همچنین مدیرکل جهاد کشاورزی استان البرز، مدیرکل جمعیت هلال احمر استان، شهدار کرج و تنی چند از مسئولان استانی و شهری حضور داشتند.



هر ساله 15 اسفند روز درختکاری نامگذاری شده است.