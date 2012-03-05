ترسیدم به کفاشیان توصیه شده باشد/ انتخابات در صحت و سلامت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عابدینی در حاشیه مجمع عمومی انتخابات فدراسیون فوتبال در خصوص اعتراضی که پس از مرحله اول رای گیری انجام داد، گفت: من اعتراض نکردم بلکه تذکر دادم. چون پس از آنکه کفاشیان در مرحله اول رای آورد کار درستی نبود که به نفع رقیبش یعنی قریب به تبلیغات بپردازد. البته کفاشیان این به خاطر منش و بزرگواریش انجام داد.

وی تاکید کرد: من ترسیدم که به کفاشیان در این خصوص توصیه ای شده باشد و یا حتی وی به نفع وی در دور دوم انتخابات کنار بکشد.

مدیر عامل باشگاه داماش خاطر نشان کرد: این انتخابات در کمال صحت و سلامت برگزار شد. اعضای مجمع نیز نشان دادند که سلامت کار می کنند.

عابدینی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید چرا محمدحسین قریب در این انتخابات رای نیاورد گفت: فکر می کنم ایشان کانالی را که برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال در نظر گرفته بود، اشتباه انتخاب کرد.