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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

آسوشیتدپرس:

اسرائیل پارکینگها ر ا به پناهگاه تبدیل می کند

اسرائیل پارکینگها ر ا به پناهگاه تبدیل می کند

رژیم صهیونیستی در جهت ایجاد جو امنیتی در میان ساکنین سرزمین های اشغالی و القای رعب و وحشت از طرف ایران و مظلوم نمایی در میان افکار عمومی جهان، اقدام به تبدیل پارکینگها به پناهگاه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس می نویسد: اسرائیل اخیراً تدابیر امنیتی خود نظیر ساختن پناهگاهها و تقویت سیستم های اضطراری خود را برای دوران جنگ تقویت کرده تا بتواند در صورت حملات تلافی جویانه از سوی ایران به مقابله با آن بپردازد.

این خبرگزاری می افزاید: اسرائیل این اقدامات را برای مقابله با حملات احتمالی از سوی ایران انجام داده و تل آویو در حال تغییر شکل و تغییر کاربری پارکینگ‌های سالن تئاتر ملی "هابیما" به یک پناهگاه ضد بمب است.
 
"روی فلایشمن" سخنگوی وزارت دفاع مدنی اسرائیل گفت: تغییرات در پناهگاه و زیر زمین ساختمان چهار طبقه صورت می گیرد تا آن را به پناهگاهی برای 1 هزار و 600 نفر تبدیل کنیم.
 
فلایشمن این تغییرات را بسیار پیشرفته توصیف کرد و گفت که می توان از این تدابیر بعنوان طرح اولیه و بعنوان تجربه ای برای دیگر نقاط استفاده کرد.
 
سخنگوی وزارت دفاع مدنی اسرائیل افزود: پارکینگ های فراوانی در اسرائیل می توانند به پناهگاه تبدیل شوند و ما می خواهیم تا مانند پارکینگ هابیما را در جاهای دیگر هم بسازیم و تغییر دهیم.
 
گفته می شود که از هر چهار اسرائیلی امروز یک نفر دسترسی به پناهگاه و یا ساختمان‌های محکم ندارد و در صورت بروز یک حمله هوایی آسیب پذیر هستند.

 
کد مطلب 1552159

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