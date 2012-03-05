"عام برات" نگاهی شاعرانه به پیرمرد زغال فروش دارد

علیرضا حسینی تهیهکننده مستند "عام برات" به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مستد به سفارش گروه مستند شبکه اول سیما و به کارگردانی بیژن شکرریز، به زودی در یکی از روستاهای شهرستان نجف آباد، استان اصفهان آغاز میشود.
وی افزود: عام برات یا عمو برات، پیرمردی است که در یکی از روستاهای شهرستان نجف آباد زندگی میکند و سالهاست ذغال درست میکند، میفروشد و از این راه ارتزاق میکند.
حسینی ادامه داد: قرار است این مستند به مدت 40 دقیقه و با نگاهی شاعرانه به صورت مستند محض با تحقیق و نویسندگی مینا خدیوی ساخته شود.
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