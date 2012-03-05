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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

حسینی در گفتگو با مهر:

"عام برات" نگاهی شاعرانه به پیرمرد زغال فروش دارد

"عام برات" نگاهی شاعرانه به پیرمرد زغال فروش دارد

مستند “عام برات” (عمو برات) به تهیه‌کنندگی علیرضا حسینی، به زودی کلید می‌خورد.

علیرضا حسینی تهیه‌کننده مستند "عام برات" به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این مستد به سفارش گروه مستند شبکه اول سیما و به کارگردانی بیژن شکرریز، به زودی در یکی از روستاهای شهرستان نجف آباد، استان اصفهان آغاز می‌شود.

وی افزود: عام برات یا عمو برات، پیرمردی است که در یکی از روستاهای شهرستان نجف آباد زندگی می‌کند و سالهاست ذغال درست می‌کند، می‌فروشد و از این راه ارتزاق می‌کند.

حسینی ادامه داد: قرار است این مستند به مدت 40 دقیقه و با نگاهی شاعرانه به صورت مستند محض با تحقیق و نویسندگی مینا خدیوی ساخته شود.

کد مطلب 1552160

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