تشکیل ستاد اجرایی طرح استقبال از بهار / اختصاص 50 جایگاه عرضه میوه شب عید

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار کلان شهر قم از تشکیل ستاد اجرایی طرح استقبال از بهار با حضور معاونان، مدیران و شهرداران مناطق شهرداری خبر داد و گفت: شهرداری قم با تمام امکانات و ظرفیت به استقبال بهار و پذیرایی از زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) ، مسجد مقدس جمکران و همچنین مسافران نوروزی می رود.
محمد دلبری با اعلام این خبر اظهار داشت: همگام با تحول طبیعت و همزمان با آغاز تعطیلات نوروزی سفرهای زیادی در کشور صورت میپذیرد و مسافرت و انجام سفر در فرهنگ ما ایرانیان از دیرباز جایگاه ویژهای داشته است.
وی با اشاره به شرایط آب و هوایی متفاوت کشور و مناظر و جاذبههای توریستی و طبیعی زیاد در کشور که باعث شده همه ساله مسافرت در این ایام بیش از پیش رونق داشته باشد بیان کرد: واقع شدن استان قم در مرکزیت کشور و به عنوان یک شاهراه مواصلاتی و ارتباطی 17 استان و وجود بارگاه مطهر و ملکوتی حرم حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران و همچنین اماکن متبرکه دیگر در این استان به زائران این شهر افزوده است.
آماده باش شهرداری قم از اوایل اسفند ماه برای نوروز
شهردار قم به فعالیتهای پیش بینی شده در شهرداری قم متناسب با ایام نوروز و به منظور ارائه خدمات هر چه بیشتر به زائران و مسافران نوروزی اشاره کرد و گفت: شهرداری قم از اوایل اسفندماه به حالت آماده باش کامل در آمده و طرحها و برنامههای زیادی در حال اجرا دارد و اجرای این طرحها تا پانزدهم فروردین ماه سال 91 نیز ادامه دارد.
وی در خصوص تشکیل ستاد اجرایی و اهداف طرح گفت: هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات بیشتر و مطلوب به زائرین و مسافرین نوروزی از قبیل تامین مایحتاج ضروری زائران، تامین ایمنی و امنیت، کمک به افراد در راه مانده، اسکان زائران، تغییر در سیمای شهری، ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهر، زیباسازی محیط شهری، افزایش فرهنگ عمومی، جلب مشارکت شهروندان، اطلاعرسانی به زائران و در نهایت ارزیابی اقدامات شهرداری است.
50 جایگاه عرضه میوه شب عید در قم در نظر گرفته شده است
دلبری با اشاره به اختصاص 50 جایگاه ویژه عرضه میوه شب عید با همکاری سازمان تجارت، صنعت و معدن خبر داد و گفت: تامین میوه نوروزی شب عید شهروندان شامل سیب و پرتقال در جایگاههای ویژه در نظر گرفته شده و بازرسی از تمامی این واحدهای توزیعی خدمات و ارزاق به صورت مشترک با اداره کل تعزیرات و واحد بازرسی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری به صورت مرتب و مستمر انجام میشود.
آماده سازی تمامی بوستانهای سطح شهر جهت استراحت زائران در قم
وی بیان کرد: بهسازی و آماده سازی تمامی بوستانهای سطح شهر جهت استراحت زائران در حال اجرا است و بوستان فدک به عنوان یک اقامتگاه ثابت و بوستانهای امام رضا(ع) و شهید بنیادی به عنوان دو استراحتگاه موقت در نظر گرفته شده است و همچنین طرح ساخت سفره هفت سین نیز در تمامی بوستانها پیش بینی شده است.
شهردار قم با اشاره به آماده باش تمامی عوامل و ماشین آلات شهرداری در این ایام افزود: امسال تمامی ماشین آلات و نیروهای آتش نشانی در نقاط پر تردد و پر ازدحام خصوصاً ورودیهای شهر به صورت خودرویی، موتوری و پیاده حضور دارند تا در مواقع بحرانی و اضطراری به زائران و آسیب دیدگان احتمالی خدمات رسانی شود.
وی ادامه داد: در تمامی ورودیهای شهر ستادهای اطلاعرسانی، خدماتی و نظارتی در خصوص تامین تمامی موارد و اقلام مورد نیاز و رفاه زائران و مسافران نوروزی برپا میشود و نسبت به توزیع اقلام فرهنگی، نقشه راهنما و بروشور اقدام می شود.
دلبری گفت: همچنین در ورودیهای شهر بنرهای راهنمای مسیر، خوش آمد گویی و خیر مقدم نصب خواهد شد.
وی گفت: این ستادها از 25 اسفندماه فعالیت خود را آغازکرده است و تا 15 فروردین ماه سال 91 به کار خود ادامه میدهند تا خدمات رسانی مطلوبی به زائران و مسافران نوروزی انجام پذیرد.
آمادگی تمامی جایگاههای عرضه سوخت و گاز CNG وابسته به شهرداری قم در ارائه خدمات
شهردار قم، تغییر در سیمای شهری، رنگ آمیزی مبلمان شهری و جداول انهار سطح شهر و آذین بندی و چراغانی را از دیگر برنامههای در حال اجرای شهرداری ذکر کرد و گفت: تمامی جایگاههای عرضه سوخت و گاز CNG وابسته به شهرداری جهت تامین سوخت مورد نیاز خودروهای زائران به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات رسانی هستند.
وی با بیان اینکه طرح جمعآوری متکدیان خصوصاً در اطراف حرم مطهر به صورت یک طرح ضربتی انجام میشود تصریح کرد: امسال به تمامی افرادی که در حال ساخت و ساز ساختمان هستند و یا مالکان خودروهای فرسوده ابلاغ شده است که نسبت به حمل نخالههای ساختمانی و انتقال خودروهای فرسوده به سایت اقدام کنند تا مزاحمتی برای سایر شهروندان و مسافران و زائران نداشته باشند.
دلبری در ادامه به لکهگیری آسفالت معابر سطح شهر، نصب تابلو جهت شارژ گوشی تلفن همراه در نقاط پر تردد و بوستانها، احداث کمپ و کمپینگ جهت رفاه حال زائرین، راه اندازی ستاد گمشدگان و پیوستن به سامانه 137، نظارت کامل بر سرویسهای بهداشتی و نمازخانههای بوستانها و اقامتگاهها را از دیگر اقدامات شهرداری ذکر کرد و گفت: نظارت و بازدید مستمر از کارگاههای تولید کننده زبالههای قابل اشتعال، اقامتگاهها و استراحتگاههای سطح شهر و رفع نقص سرویسهای بهداشتی اعم از روشنایی، تهویه، سیستم لوله کشی، تجهیز به مواد شوینده و غیره به صورت روزانه در این ایام انجام میشود.
زائران می توانند با تماس با سامانه 137 اطلاعات شهری مورد نیاز خود را دریافت کنند
دلبری افزود: امسال تمامی اطلاعات شهری در سامانه 137 ایجاد شده است و زائران در هر نقطه از شهر میتوانند با این سامانه تماس گرفته تا نیازهای آنها تامین شود.
همچنین شهردار کلانشهر قم از آمادگی کامل نیروهای شهرداری در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آخر سال خبر داد و گفت: در خصوص برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به تمامی صنوف و کارگاههای تولید کننده زبالههای قابل اشتعال از قبیل آپاراتی ها، تعویض روغنیها و رنگسازیها اخطار داده شده که موارد ایمنی را رعایت کرده و نسبت به جمعآوری ضایعات اقدام کنند.
دلبری ادامه داد: امسال هم همانند سالهای گذشته عوامل شهرداری در روز پنجشنبه آخر سال در گلزار شهدا حضور یافته و نسبت به غبار روبی، عطر افشانی و توزیع گل بر سر مزار شهدا اقدام میکنند.
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تشکیل ستاد اجرایی طرح استقبال از بهار / اختصاص 50 جایگاه عرضه میوه شب عید
قم - خبرگزاری مهر: تشکیل ستاد اجرایی طرح استقبال از بهار، اختصاص 50 جایگاه عرضه میوه شب عید، آماده سازی تمامی بوستانهای سطح شهر جهت استراحت زائران و آمادگی تمامی جایگاههای عرضه سوخت و گاز CNG در ارائه خدمات از عناوین اخبار شهرداری قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار کلان شهر قم از تشکیل ستاد اجرایی طرح استقبال از بهار با حضور معاونان، مدیران و شهرداران مناطق شهرداری خبر داد و گفت: شهرداری قم با تمام امکانات و ظرفیت به استقبال بهار و پذیرایی از زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) ، مسجد مقدس جمکران و همچنین مسافران نوروزی می رود.
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