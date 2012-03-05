تذکر کتبی به احمدی نژاد درباره حکم انتصاب مرتضوی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پایان جلسه صحن علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور قرائت شد.

متن کامل این تذکر به این شرح است: برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد ، رئیس جمهور محترم، با سلام و احترام؛

بنا بر اخبار موثق ظاهراً تصمیم گرفته شده است که آقای سعید مرتضوی دادستان پیشین و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی معرفی شود. نصب مدیران حرفه‌ای اگر بدون توجه به صلاحیت‌های تخصصی لازم صورت گیرد، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و آسیب دیدن خدمت رسانی به مردم ندارد. هدایت سازمان تامین اجتماعی با داشتن بزرگترین شرکت تخصصی(شستا)، محتاج دانش و تجربه لااقل در یک یا چند زمینه اقتصادی، صنعتی، تجاری، بیمه‌گری، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی است که نامبرده واجد هیچکدام از اینها نیست. علاوه بر ایراد مذکور در نصب آقای مرتضوی به مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی، این اقدام نقض آشکار مواد ۵۳ و ۵۴ از فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری است که ضوابط انتصاب و ارتقای شغلی مدیران حرفه‌ای را تعیین می‌کند.

سازمان (صندوق) تامین اجتماعی متعلق به پیران رنجدیده و جوانان زحمتکشی است که در سنگر تولید عمر سرکرده‌اند یا می‌کنند. دارایی‌های این سازمان در دولت‌‌های مختلف آسیب دیده است، برای احترام به منافع کارگزان شریف و حفظ این سرمایه ملی، باید قانون رعایت شود و متخصصی با تجربه مناسب بر این سازمان مهم گمارده شود.

اسامی امضاء کنندگان:

مرتضی آقا تهرانی- تهران

غلامرضا مصباحی مقدم- تهران

احمد توکلی- تهران

الیاس نادران- تهران

نادر قاضی پور- ارومیه

خانم زهره الهیان- تهران

پرویز سروری- تهران

اسماعیل کوثری- تهران

محمدرضا آشتیانی- قم

خانم فاطمه رهبر- تهران

محمد دهقان- چناران و طرقبه

بیژن نوباوه- تهران

حسینعلی شهریاری- زاهدان

محمدرضا شعبانی- کرمانشاه

امین حسین رحیمی- ملایر