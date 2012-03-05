اشغالگری اسرائیل معضل جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت امروز در گزارشی نوشت: "بنیامین نتانیاهو" روابط اسرائیل و اعراب را نزاعی مستمر میان خیر و شر (نیروهای نور و تاریکی) می داند.

این روزنامه انگلیسی تاکید کرد: نتانیاهو تاریخ اسرائیل را به صورت گزینشی می خواند، دولتی که وی در صدر آن قرار دارد دولت تعصبات قومیتی بوده و ارتجاعی ترین و نژادپرستانه ترین دولت در تاریخ اسرائیل است که هدف شکل گیری اسرائیل بزرگ را دنبال می کند.

در ادامه این مطلب آمده است: نتانیاهو به همزیستی مسالمت آمیز اعتقادی ندارد بلکه می خواهد وضعیت کنونی را تا ابد حفظ کند. بر این اساس با وجود اینکه دولت نتانیاهو به صورت دموکراتیک انتخاب شده اما احتمال انحرافش بسوی فاشیسم وجود دارد.

ایندیپندنت تاکید کرد: اوباما همواره تکرار می کند که روابط میان اسرائیل و ایالات متحده آمریکا خدشه ناپذیر است، اما (واقعیت این است که) نتانیاهو تنها کسی است که می تواند به این روابط خدشه وارد آورد. این مسئله شرط اوباما برای موفقیت روند صلح خاورمیانه را در اذهان متبادر می کند که تعلیق شهرک سازی را به عنوان شرط تحقق صلح مطرح کرده بود اما در سه رویارویی که این دو با هم داشتند همیشه اوباما عقب نشینی کرد.

این روزنامه انگلیسی در ادامه تصریح کرد: ایران تهدیدکننده صلح جهانی نیست بلکه اشغالگری اسرائیل عامل اصلی تهدید صلح است، دلیل اصلی دشمنی جهان عرب و اسلام با آمریکا سرکوب فلسطینیان توسط اسرائیل و همدستی آمریکا با آنهاست. اوباما باید از مصالح استراتژیک آمریکا دفاع کند و اعتبار وی به عنوان یک رهبر جهانی در بوته آزمایش قرار گرفته است.