به گزارش خبرنگار مهر، رشته مدرسی ادبیات عرب یکی از رشته‌های تربیت مدرس حوزه علمیه است که در آن طلاب، ضمن شناخت استدلالی مباحث اعتقادی، فقه و اصول و فراگیری ادبیات عرب، مهارت‌ها و روش‌های تدریس، توانایی تدریس و تحقیق در موضوعات مرتبط با این رشته را پیدا می‌کنند و در پایان، موفق به دریافت دانش‌نامه سطح سه مدرسی ادبیات عرب و مجوز تدریس آن می‌شوند.

براساس ابلاغیه شورای عالی حوزه‌های علمیه رشته مدرسی ادبیات عرب، شامل 30 واحد دروس عمومی و 72 واحد دروس تخصصی می‌شود.

متقاضیان ورود به این رشته در صورت احراز صلاحیت‌های عمومی و اخلاقی براساس آیین‌نامه‌های مصوب، دارا بودن مدرک علمی سطح دو و قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه علمی می‌توانند در این رشته تحصیل کنند.

عربی بودن متون و منابع اسلامی و لزوم شناخت ادبیات عرب برای فهم آنها و تاکید آموزه‌های اسلامی بر استفاده از اساتید متخلق، متخصص و توانمند از جمله ویژگیهای این رشته مدرسی است و آشنایی با آرا و مکاتب مهم در ادبیات عرب، ایجاد توان تحقیق در حد تتبع،‌ تحلیل،‌ بررسی و نقد در زمینه ادبیات عرب، آشنایی با منابع، متون، تاریخ و ادوار ادبیات عرب، آشنایی با مبانی علمی تدریس و مهارت‌های آن، تامین استاد برای تدریس دروس ادبیات عرب، ایجاد توان پاسخگویی به سئوالات رایج ادبیات عرب، تربیت طلاب مستعد برای شرکت در سطوح بالاتر و ایجاد توان بهره‌گیری از متون ادبیات عرب از جمله اهداف دایر ساختن این رشته ذکر شده است.

نظام آموزشی این رشته مانند سایر رشته‌های مقطع سطح سه حوزه‌های علمیه خواهران نیم‌سالی واحدی است و این رشته به صورت حضوری ارائه می‌شود و طول دوره آن بدون احتساب زمان تدوین پایان‌نامه، حداقل هفت نیم‌سال و حداکثر 10 نیم‌سال است.