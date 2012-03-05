تشکیل کانون علمی و فرهنگی ایثار در دانشگاه پیام نور شاهرود

علی شاهینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای ارتقاء منزلت اجتماعی و خودباوری دانشجویان شاهد و ایثارگر و به منظور اجرایی شدن شعار هویت مداری جمعی، کانون علمی و فرهنگی ایثار دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه پیام نورشاهرود تشکیل گردید.

وی، هدف از تشکیل این کانون را حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان، ایثارگران، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ایجاد زمینه ای مناسب برای مشارکت بیشتر دانشجویان در عرصه های علمی و فرهنگی، دانست.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود در پایان تصریح کرد: ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان، ساماندهی نیروها، نمایاندن قوت و توانمندی دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاهها از جمله اهداف دیگر تشکیل این کانون است.