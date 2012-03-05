چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در دماوند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره صبح دوشنبه با هدف ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانش آموزان، تبادل فرهنگی بین کشورهای مسلمان جهان و بهره گیری از تواناییهای صنعت سینما در آموزش و پرورش و نقش مؤثر آن در فرآیند یادگیری و یاددهی با اکران 60 اثر در سالن قدسیه شهرستان دماوند با حضور دانش آموزان دختر مقطع دبستان برگزار شد.

همچنین مسئول واحد تکنولوژی گروههای آموزشی متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، مسئول خیرین مدرسه ساز شهرستان دماوند و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش این منطقه در مراسم حضور داشتند.

نقش فیلم در آموزش و یادگیری عمیق کودکان بسیار مؤثر است

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان دماوند در این مراسم نقش فیلم را در آموزش و یادگیری عمیق کودکان بسیار مؤثر دانست و گفت: فیلمهای رشد با بررسی های کارشناسانه و هدفمند آموزش های رفتاری و اخلاقی خاصی را دنبال می کند.

احمد مرادی راد با اشاره به برنامه مبسوط آموزش و پرورش برای حضور و استفاده تمامی دانش آموزان منطقه، ابراز امیدواری کرد تا در مدت شش روزه برگزاری جشنواره در شهرستانهای دماوند و فیروزکوه تمامی دانش آموزان موفق به تماشای فیلمها باشند تا انشاءالله شاهد اثرگذاری و رشد فضایل اخلاقی و رفتاری دانش آموزان مقاطع مختلف باشیم.

کارشناس گروههای آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان دماوند نیز عنوان کرد: این مراسم به طور منظم سالی یکبار و یا دو سال یکبار برگزار می شود.

برپایی جشنواره فیلم رشد به مدت شش روز

معصومه محمدی جشنواره های بین المللی را فعالیتی ملی و وزارتی دانست و اضافه کرد: امسال این جشنواره با یکی دو ماه تأخیر به مدت شش روز در دماوند، رودهن و فیروزکوه برپا می شود و روز چهارشنبه برای مراسم اختتامیه این جشنواره مسابقه ای بین دانش آموزان نیز برگزار و به آنان جوایزی اهدا می شود.

وی یادآور شد: برنامه های این جشنواره در چهار سانس اکران می شود و سانس پنجم آن نیز که از ساعت 17:30 تا 19 برای حضور دانش آموزان به اتفاق خانواده ها اکران خواهد شد و سه روز نخست جشنواره به دختران مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و سه روز آخر نیز دانش آموزان پسر در سه مقطع شهرستان دماوند، فیروزکوه و رودهن برگزار می شود.

محمدی افزود: این جشنواره با اکران 60 اثر متنوع از کشورهای ایران، لتونی، آلمان، بلژیک، پرتقال، اسلواکی، سوئیس، لهستان، ترکیه، روسیه،بلاروس و استرالیا برگزار خواهد شد.