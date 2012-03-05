50 سکه ای که در فجر اهدا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، اهدای 50 سکه به برگزیده اول بخش ویژه با موضوع بیداری اسلامی در جشنواره تجسمی فجر از ویژگی‌های دوره چهارم عنوان شده بود و در نشست خبری این جشنواره مطرح شد که هنرمندانی که آثار شاخص و برتری را با موضوع بیداری اسلامی خلق کنند 50 سکه بهار آزادی به آنها تعلق خواهد گرفت.

همچنین در گفتگویی وزیر ارشاد نیز بر اهدای این جایزه تاکید کرده بود و از آن به عنوان یک برند هنری یاد کرده بود ولی تمام اینها از یاد رفت و این جایزه به کسی اهدا نشد.

با نگاهی اجمالی به کسانی که در این بخش شرکت کرده بودند می‌بینیم که افرادی در بخش بیداری اسلامی شرکت کرده بودند که آثارشان در برخی جشنواره‌های بین‌المللی نیز حائز رتبه‌های برتر شدند.

علی‌رغم تمام این جریانات مدیران امور جشنواره‌ای بخش تجسمی ارشاد با تمام هیاهوهای بخش بیداری اسلامی جشنواره چهارم فجر در اختتامیه جشنواره فجر اعلام کردند که بخش بیداری اسلامی از موضوعات مهمی بود که در جشنواره به آن پرداخته شد و نظر معاونت هنری اختصاص جایزه ویژه‌ای برای این بخش بود اما هیات داوران اثری را که ارزش هنری و جایگاه لازم برای دریافت این جایزه ویژه را داشته باشد تشخیص نداد.

به این ترتیب بزرگترین جایزه مالی جشنواره تجسمی فجر عملا از گردونه خارج شد و کسی نتوانست ان را تصاحب کند.

به نظر می رسد رسم شده است مسئولان جشنواره ها با تعیین جوایز بزرگی که معمولا به هیچ اثری تعلق نمی گیرد سعی در تبلیغ جشنواره خود از سویی و از طرف دیگر صرفه جویی در بخش مالی دارند و این موضوع در برنامه های دیگری مثل جایزه جلال آل احمد نیز دیده شده است.

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مجید احمدی