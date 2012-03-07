طرح آزمایشی تامین آتیه ایتام کمیته امداد در گیلان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد باشلقی عمل به دستورات الهی، توسعه عدالت اجتماعی همراه با پیشرفت و پیشگیری از بازگشت جوانان به چرخه فقر و نیز تقویت روحیه همکاری و ترویج مناسبات حسنه انسانی در بین افراد جامعه را از مهمترین اهداف این طرح اعلام کرد.

وی در ادامه کمک به تامین بخشی از هزینه های تحصیلی، ازدواج، مسکن، اشتغال ایتام و رفع دغدغه های آنان پس از فراغت از تحصیل به منظور کاهش تبعات فردی، اجتماعی و اقتصادی را از دیگر اهداف این طرح نام برد.

قائم مقام کمیته امداد گیلان گفت: این طرح به طور آزمایشی از سال آینده در دو شهرستان اجرا می شود و از مجموع شش هزار و 221 ایتام تحت حمایت کمیته امداد در استان دو هزار یتیم از مزایای این طرح بهره مند می شوند.

وی همچنین برخورداری از مساعدتهای حمایتی از قبیل پرداخت مستمری، هزینه تحصیلی، درمانی و بهره مندی از سود سرمایه گذاری، دریافت وام تحصیلی و مساعدتهای تشویقی در قالب بورس تحصیلی برای دانش آموزان ممتاز و دانشجویان نخبه در حین تحصیل و دیگر مساعدتهای حمایتی پس از یکسال پرداخت حق بیمه را از مهمترین مزایای طرح تامین آتیه ایتام عنوان کرد.

باشلقی گفت: در مرحله آزمایشی این طرح، ایتامی که ماهیانه 80 تا 100هزار تومان از حامیان کمک مالی دریافت می کنند مشمول این طرح قرار می گیرند که از این مبلغ هر ماه 20 هزار تومان به عنوان حق بیمه برای تامین آتیه ایتام سرمایه گذاری می شود.

وی افزود: بیمه عمر و سرمایه گذاری به صورت بیمه ای برای ایتام این امکان را برای حامیان فراهم می کند که به طور هدفمند و با انتخاب روش سرمایه گذاری مناسب علاوه بر بهره مندی از مزایای حین بیمه متضمن و حافظ زندگی آتی ایتام تحت حمایت باشند.

قائم مقام کمیته امداد گیلان یادآورشد: در حال حاضر 20 هزار و 897 خیر به عنوان حامی حمایت مالی و معنوی شش هزار و 221 نفر از فرزندان یتیم در استان را بر عهده دارند.