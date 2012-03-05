تولید 96 درصد داروها در ایران/ تکمیل خانه های بهداشت گیلان تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح همزمان طرحهای صنعتی، عمرانی و پزشکی در استان گیلان افزود: تولید اقلام دارویی و فرمولاسیون در داخل کشور بیش از دو هزار و 500 قلم است.

وی اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران در تولید اقلام دارویی و فرمولاسیون، رتبه نخست منطقه خاورمیانه را دارد.

وزیر بهداشت با اشاره به توجه و دغدغه رئیس جمهور درباره نظام سلامت گفت: احمدی نژاد علاوه بر توجه به مسائل زیرساختی و سخت افزاری، بر نظام سلامت عدالت محور به نام برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع تاکید دارد.

وی افزود: دانشکده دندانپزشکی در سایت لاکان و کلینیک تخصصی که دارای بیش از 11 هزار متر مربع زیربنا و امروز افتتاح شد، پذیرش 8 رشته تخصصی و سه برابر تعداد دانشجویان فعلی دانشکده دندانپزشکی را دارد.

دستجردی اظهارداشت: هزینه ساخت و تجهیز این دانشکده 14 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از 15 بیمارستان در حال ساخت، حداکثر تا پایان دولت دهم، هزار و 680 تخت به بیمارستانهای استان گیلان اضافه می شود.

وزیر بهداشت همچنین بیمارستان 200 تختخوابی رشت با 45 درصد پیشرفت، بیمارستان 160 تختخوابی لاهیجان با 55 درصد، بیمارستان جایگزین 160 تختخوابی تالش با 40 درصد، 32 تختخوابی املش با 95 درصد، 32 تختخوابی سیاهکل با 95 درصد و 32 تختخوابی شفت با 95 درصد پیشرفت را از بیمارستانهای در حال ساخت استان برشمرد.

وی اظهارداشت: علاوه بر این، احداث یک بیمارستان 200 تختخوابی روانپزشکی نیز در حال مطالعه است.

دستجردی از تکمیل شبکه خانه های بهداشت استان گیلان تا پایان سال خبرداد و گفت: در فروردین سال 91 جشن کامل شدن شبکه خانه های بهداشت این استان برگزار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به چهار خوابگاه در حال ساخت 800 نفره برای دانشجویان علوم پزشکی و رشته های مرتبط یادآورشد: چهار خوابگاه دیگر نیز برای دانشجویان زیرمجموعه شبکه بهداشت و درمان در حال بازسازی است.