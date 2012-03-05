دانشگاه آزاد با برتری مقابل گاز فجرجم نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابت‌ها که در خانه تکواندو جریان دارد دو تیم مدعی دانشگاه آزاد و گاز فجرجم در حساس‌ترین بازی هفته مقابل هم صف آرایی کردند.

نتیجه این دیدار در سرنوشت هر دو تیم برای ایستادن روی سکوی دوم و سوم قهرمانی تاثیر گذار بود که در پایان این شاگردان نعمت خلیفه بودند که با شکست رقیب عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کردند.

این دیدار با برتری پیام قبادی از گاز فجر جم مقابل روح الله طالبی از دانشگاه آزاد آغاز شد. اما در پنج مبارزه بعدی، بیات، عبدالرضایی، باقری، نصر و شیخی از دانشگاه آزاد به ترتیب مقابل آقازاده، رجبی، احمدی، شکری و ذوالقدر پیروز شدند تا سند نایب قهرمانی تیم خود را امضا کنند. در ادامه نیز مبارزات دو وزن باقیمانده برگزار نشد و بازی با نتیجه 5 بر3 به سود دانشگاه آزاد خاتمه یافت.

در نهایت بعد از شهرداری بندرعباس ، دانشگاه آزاد با 36 امتیاز نایب قهرمان شد و قوامین که در حال حاضر با جوانه در حال مبارزه است ، با کسب هر نتیجه ای در این دیدار روی سکوی سوم خواهد ایستاد و گازفجرجم هم چهارم شد.



