نایب رئیسان فدراسیون فوتبال مشخص شدند/منتقمی رای نیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صبح امروز دوشنبه در محل سالن فوتسال کمپ تیم های ملی با حضور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان و حمید سجادی به همراه اعضای مجمع برگزار شد و در پایان علی کفاشیان بار دیگر بر کرسی ریاست فدراسیون فوتبال تکیه زد.

همچنین انتخابات نواب رئیس فدراسیون فوتبال انجام شد و طبق نظر اعضای مجمع فدراسیون هادی آیت اللهی با 60 رای نایب رئیس اول و فریده شجاعی با 65 رای نایب رئیس سوم فدراسیون فوتبال شدند.

بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز با 31 رای نتوانست به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شود.