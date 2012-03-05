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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

نایب رئیسان فدراسیون فوتبال مشخص شدند/منتقمی رای نیاورد

نایب رئیسان فدراسیون فوتبال مشخص شدند/منتقمی رای نیاورد

کرج - خبرگزاری مهر: بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز با 31 رای نتوانست به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال انتخاب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صبح امروز دوشنبه در محل سالن فوتسال کمپ تیم های ملی با حضور محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان و حمید سجادی به همراه اعضای مجمع برگزار شد و در پایان علی کفاشیان بار دیگر بر کرسی ریاست فدراسیون فوتبال تکیه زد.

همچنین انتخابات نواب رئیس فدراسیون فوتبال انجام شد و طبق نظر اعضای مجمع فدراسیون هادی آیت اللهی با 60 رای نایب رئیس اول و فریده شجاعی با 65 رای نایب رئیس سوم فدراسیون فوتبال شدند.

بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز با 31 رای نتوانست به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شود.

کد مطلب 1552174

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