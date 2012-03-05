سارویها نهضت درختکاری را ترویج کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی پیش از ظهر دوشنبه در جشن درختکاری در ساری با بیان اینکه نهال کاری در آمیزه های دینی ترویج شده است افزود: وظیفه دینی و الهی ما این بوده تا در هفته منابع طبیعی فرهنگ درختکاری را در بین شهروندان ترویج دهیم.

وی افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر باید کارهای فرهنگی را به منظور حفظ و نگهداری فضای سبز و درختکاری به شهروندان آموزش دهند.

حجازی با بیان اینکه شهرداری با همکاری شورای شهر توانسته است فرهنگ حفظ درختکاری را در بین شهروندان ترویج دهد افزود: خانواده ها باید برای نگهداری از فضای سبز به فرزندان خود آموزشهای لازم را ارائه دهند.



شهردار ساری گفت: اگربتوانیم از شهرداری خوب استفاده کنیم می توانیم شهری زیبا، آباد و سرسبز داشته باشیم.

وی افزود: اگر درجلوی درب مغازه ای نهالی کاشته شد سعی نشود این درخت خشک شود و نباید این کارغیر اخلاقی توسط شهروندان صورت گیرد.

حجازی بیان داشت: برای نخستین بار شهرداری و شورای شهر از سبز یاوران برای کاشت نهال استفاده می کنند و نهال های کاشته شده به نام خود آنها نامگذاری می شود.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 400 هزار نفر جمعیت دارد.