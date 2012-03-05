نمایشگاه خوشنویسی "قلم عشق" در استان یزد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 25 اثر از حبیب شیروانی دخت هنرمند ابرکویی درمعرض دید قرار گرفته است.

این هنرجوی فوق ممتاز رشته خوشنویسی آثار خود را با موضوع آزاد و به شیوه نستعلیق و شکسته نستعلیق خطاطی کرده است.

وی 7 سال است که در زمینه خوشنویسی فعالیت می کند و این نخستین نمایشگاه اوست که در یزد برگزار شده است.

وی امسال دونمایشگاه نیز درشهرستان ابرکوه برپا کرده بود.

علاقه مندان می توانند برای تماشای این نمایشگاه به خیابان آیت الله کاشانی - کوچه آزادی، نگارخانه حوزه هنری استان یزد مراجعه کنند. این نمایشگاه تا 18 اسفند ماه سال جاری از ساعت 8 تا 13 و 17 تا 19 میزبان بازدید کنندگان خواهد بود.

انتشار مسابقه اینترنتی "دست های آسمانی" در تبیان یزد

به همت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان یزد مسابقه "دست های آسمانی" بر روی سایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد قرار گرفت.

‌مدیر موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان یزد اظهار داشت: مسابقه این هفته هم زمان با هفته احسان و نیکوکاری تدوین شده که شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سایت تبیان یزد به آدرس اینترنتی www.tebyanyazd.ir و مطالعه مقاله دست های آسمانی در مسابقه شرکت کنند.

امین نظارات در ادامه افزود: مهلت شرکت در این مسابقه از چهاردهم لغایت پانزدهم اسفند ماه است و اسامی برندگان در تاریخ 16 اسفند سالجاری در سایت تبیان یزد منتشر خواهد شد.

گفتنی است به پنج نفر از برندگان جوائز فرهنگی نفیسی اهداء خواهد شد.



نشست نقد و بررسی رمان "باغ کیانوش" دریزد

با همکاری حوزه هنری استان یزد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رمان "باغ کیانوش" در یزد نقد می شود.



رمان «باغ کیانوش» اثرعلی اصغرعزتی پاک باهمکاری حوزه هنری استان یزد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نقد و بررسی می شود.

این کتاب در152 صفحه برای گروه سنی نوجوان نوشته شده و از آثارمنتشر شده با موضوع دفاع مقدس است.

این اثر برنده جایزه کتاب سال دفاع مقدس و برگزیده جشنواره سراسری هنر آسمانی شده است.

نشست نقد وبررسی رمان«باغ کیانوش» با حضورنویسنده کتاب، اعضای "حلقه داستانی عصر چهارشنبه"، مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و علاقمندان روز چهارشنبه 17 اسفند ماه 90 ساعت 17 در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در بلوار امیر کبیر برگزارخواهد شد.