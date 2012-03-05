استقرار آمبولانس در میادین ورودی گناباد/ 13 پایگاه اورژانس در نوروز آماده اند

جواد باذلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح امداد نوروزی از بیست و پنجم اسفند به مدت 20 روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: به منظور رفاه حال مسافران نوروزی و ارائه خدمات هر چه بهتر در ایام نوروز سال 91، سیزده پایگاه اورژانس جاده ای به صورت آماده‌ باش کامل هستند.

باذلی افزود: پنج پایگاه سلامت در جاده‌های کشور در نظر گرفته شده است تا ضمن ارتقاء امنیت روانی مسافران نوروزی، خدمات درمانی لازم را ارائه دهند.

وی گفت: در این مدت در همه میادین ورودی شهرستان، آمبولانس های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مستقر خواهد بود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گناباد در ادامه از برگزاری کارگاه آموزشی احیاء قلبی ریوی خبر داد و گفت: این کارگاه دو روزه به همت معاونت درمان و این مرکز بر اساس آخرین تغییرات CPR 2010برگزار شد.

باذلی افزود: این کارگاه با حضور هشتاد نفر از پرستاران و مسئولین بخش اورژانس بیمارستان های 22 بهمن گناباد و 15 خرداد بیدخت و تکنسین های پایگاه های اورژانس 115 در سالن اجلاس مدیریت بحران شهرستان برگزار شد.

وی تصریح کرد: همچنین در پایان شرکت کنندگان مباحث عملی را در اسکیل لب مدیریت بحران تمرین کردند.