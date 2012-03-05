تیم والیبال سایپا در پی صعود به فینال و کسب جام قهرمانی است

مهدی مهدوی کاپیتان تیم والیبال سایپای البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی مقابل شهرداری ارومیه اظهار داشت: بازی بسیار سخت و حساسی بود هر دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند با توجه به اینکه چهار تیم برتر لیگ پا به مرحله پلی اف گذاشته اند حساسیت بالا رفته و از قبل نمی توان پیش بینی کرد که کدام تیم ها به فینال مسابقات راه پیدا می کنند ولی تیم ما تمام تلاش خود را انجام داد و موفق شد حریف سر سخت خود را شکست دهد.

وی ادامه داد: در این دیدار تیم ما اشتباهات زیادی داشت که باید در تمرینات روی نقاط ضعف بیشترکارکنیم مرحله پلی اف جایی برای اشتباه نیست.

کاپیتان سایپای البرز در خصوص دیدار برگشت یاداور شد: بازی مقابل هواداران پر شور ارومیه همیشه سخت بوده است ولی ما قصد داریم کار را در ارومیه به پایان برسانیم تا دیدار سومی برگزار نشود هدف ما صعود به فینال و کسب جام قهرمانی است که امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

مهدوی در پایان گفت: هواداران در دیدار دیروز مقابل شهرداری ارومیه نقش بسزایی داشتند و از اینکه هواداران ما در استان البرز تیم والیبال سایپا را تنها نمی گذارند خوشحال هستم.