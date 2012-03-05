به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سطانی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح رسمی بیستمین نمایشگاه ملی دستاوردهای انرژی هسته ‌ای در دانشگاه یزد اظهار داشت: در یزد نیز در چند منطقه معدن داریم که برای تولید کیک زرد، سنگ‌ های اورانیوم آن منابع بسیار خوبی است.

سلطانی بیان داشت: این اکتشافات اکنون در چهار منطقه از یزد انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سابقه فعالیت های هسته ای در ایران اظهار داشت: پیش از انقلاب قراردادهای هسته‌ ای بسیاری داشتیم که پنج تا شش مورد آنها با فرانسوی‌ ها و آمریکایی‌ها بود و آن زمان هم کسی نمی ‌گفت که شما نفت دارید و به این صنعت نیازی ندارید.

سلطانی ادامه داد: پس از انقلاب آلمان نیز که با ایران قرارداد داشت، قرارداد خود را لغو کرد و نه پول قرارداد را پس داد و نه تجهیزاتی که خریداری شده بود به ایران تحویل داد.

وی ادامه داد: بعد از جنگ تصمیم گرفته شد به دلیل اینکه در زمینه انرژی هسته‌ای هزینه شده است، روال کار ادامه پیدا کند و توانستیم با پشتکار بسیار کیک زرد را تولید کنیم.

سلطانی تاکید کرد: همه این فعالیت‌ها زیر نظر آژانس انرژی اتمی انجام گرفت و سنگ معدنی را تجزیه و تبدیل به UF6 کردیم و آن را برای نخستین بار در آزمایشگاه در پژوهشگاه تهران به کیک زرد تبدیل کردیم.

وی عنوان کرد: پس از آن نیز به پروژه صنعتی ورود پیدا کردیم و در نظنز توانستیم UF6 را به دست بیاوریم و سانتریفیوژ را درست کردیم و آن را بومی کردیم.

سلطانی ادامه داد: پس از آن ساخت سوخت راکتور در تهران آغاز شد و تنها در زمینه رادیو دارو قابل استفاده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امروز اگر استقلال می‌ خواهیم باید به قدرت تکنولوژیک دست پیدا کنیم و تنها در این صورت است که استقلال سیاسی ما تضمین خواهد شد.

سلطانی تاکید کرد: اکنون در چرخه سوخت هسته ‌ای، چیزی نیست که دانش فنی آن را نداشته باشیم و اکنون سیاست ما این است که انرژی هسته‌ ای را به سمت اقتصادی شدن پیش ببریم.

بیستمین نمایشگاه ملی دستاوردهای انرژی هسته‌ ای از امروز به طور رسمی در دانشگاه یزد آغاز به کار کرد و تا هفدهم اسفندماه آماده بازدید متخصصان است.