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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

محمودزاده در گفتگو با مهر:

برنامه های مقطعی علاج ارتقای جایگاه اردبیل در کنکور نیست

برنامه های مقطعی علاج ارتقای جایگاه اردبیل در کنکور نیست

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: این سازمان با علم به اینکه برنامه های مقطعی علاج ارتقای جایگاه استان در کنکور نیست، برنامه های کلیدی را برای ارتقای جایگاه دانش آموزان اردبیلی در کنکور را آغاز کرده است.

احمد محمودزاده روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل قطبهای آموزشی در اردبیل افزود: تشکیل قطبهای آموزشی در استان یکی از برنامه های آموزش و پرورش برای ارتقای جایگاه کنکور است که در این راستا هم اکنون 59 قطب آموزشی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه ارتقا شاخصهای آموزش و پرورش و افزایش قبولی در کنکور نیازمند کارهای ریشه ای و عمیق است، تصریح کرد: از دیگر برنامه های آموزش و پرورش برای افزایش قبولی در کنکور، افزایش ظرفیت مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان است که مجوزهای آن از وزارتخانه گرفته اخذ شد.

محمودزاده با اشاره به دریافت مجوز برای افزایش ظرفیت مدارس نمونه دولتی اضافه کرد: در استان اردبیل 18 مدرسه نمونه دولتی در مقاطع مختلف وجود دارد، اما برای سال تحصیلی 92-91 مجوز ایجاد هفت مدرسه که چهار مدرسه در مقطع راهنمایی و سه مدرسه در مقطع ابتدایی است، از وزارت آموزش و پرورش دریافت شده است.

وی با بیان اینکه تمام مدارس نمونه دولتی تازه تاسیس به امکانات روز مجهز خواهند شد، گفت: فضا و تجهیزات لازم برای تجهیز این مدارس در نظر گرفته شده که از مهمترین آنها می توان به هوشمندی این مدارس اشاره کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به نقش مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان در ارتقا شاخصهای آموزشی و پرورشی یادآور شد: تا سال تحصیلی 90-89 مدارس استعدادهای درخشان هشت باب بود که با اخذ مجوز هشت مدرسه استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 92-91 به این تعداد افزوده می شود.

به گفته وی این تعداد مدارس در شهرستانهای پارس آباد، گرمی، خلخال و نواحی یک و دو اردبیل افتتاح و از سال تحصیلی 92-91 دانش آموز پذیرش خواهند کرد.

محمودزاده ظرفیت ورودی هر یک از مدارسی را که در سال تحصیلی آینده ایجاد می شود 90 نفر اعلام کرد و متذکر شد: ظرفیت ورودی مدارس قبلی 60 دانش آموز بود اما در مدارس جدید الاحداث 30 ظرفیت به این رقم اضافه شده است.

وی با بیان اینکه از سال تحصیلی 92-91 ورودی اول راهنمایی به دلیل ایجاد مقطع ششم ابتدایی وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: در دوره راهنمایی ورود برای پایه دوم راهنمایی خواهد بود که شرط ثبت نام در آزمون مدارس درخشان معدل 19 و برای مدارس نمونه دولتی معدل 16 می باشد.

محمودزاده با اشاره به احتمال ارتقا چهار پله ای کنکور در اردبیل افزود: رتبه کنکور استان اردبیل در سال تحصیلی 91-90 از رتبه 24 به رتبه 19 ارتقا یافته بود و با توجه به اینکه امتیاز اردبیل با چهار استان بالاتر از خودش در حد امتیاز چند صدمی است، بنابراین پیش بینی می شود رتبه کنکور اردبیل در سال تحصیلی 92-91 به رتبه 15 کشوری ارتقا یابد.

کد مطلب 1552189

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