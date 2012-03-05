برنامه های مقطعی علاج ارتقای جایگاه اردبیل در کنکور نیست

احمد محمودزاده روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل قطبهای آموزشی در اردبیل افزود: تشکیل قطبهای آموزشی در استان یکی از برنامه های آموزش و پرورش برای ارتقای جایگاه کنکور است که در این راستا هم اکنون 59 قطب آموزشی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه ارتقا شاخصهای آموزش و پرورش و افزایش قبولی در کنکور نیازمند کارهای ریشه ای و عمیق است، تصریح کرد: از دیگر برنامه های آموزش و پرورش برای افزایش قبولی در کنکور، افزایش ظرفیت مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان است که مجوزهای آن از وزارتخانه گرفته اخذ شد.

محمودزاده با اشاره به دریافت مجوز برای افزایش ظرفیت مدارس نمونه دولتی اضافه کرد: در استان اردبیل 18 مدرسه نمونه دولتی در مقاطع مختلف وجود دارد، اما برای سال تحصیلی 92-91 مجوز ایجاد هفت مدرسه که چهار مدرسه در مقطع راهنمایی و سه مدرسه در مقطع ابتدایی است، از وزارت آموزش و پرورش دریافت شده است.

وی با بیان اینکه تمام مدارس نمونه دولتی تازه تاسیس به امکانات روز مجهز خواهند شد، گفت: فضا و تجهیزات لازم برای تجهیز این مدارس در نظر گرفته شده که از مهمترین آنها می توان به هوشمندی این مدارس اشاره کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به نقش مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان در ارتقا شاخصهای آموزشی و پرورشی یادآور شد: تا سال تحصیلی 90-89 مدارس استعدادهای درخشان هشت باب بود که با اخذ مجوز هشت مدرسه استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 92-91 به این تعداد افزوده می شود.

به گفته وی این تعداد مدارس در شهرستانهای پارس آباد، گرمی، خلخال و نواحی یک و دو اردبیل افتتاح و از سال تحصیلی 92-91 دانش آموز پذیرش خواهند کرد.

محمودزاده ظرفیت ورودی هر یک از مدارسی را که در سال تحصیلی آینده ایجاد می شود 90 نفر اعلام کرد و متذکر شد: ظرفیت ورودی مدارس قبلی 60 دانش آموز بود اما در مدارس جدید الاحداث 30 ظرفیت به این رقم اضافه شده است.

وی با بیان اینکه از سال تحصیلی 92-91 ورودی اول راهنمایی به دلیل ایجاد مقطع ششم ابتدایی وجود نخواهد داشت، تصریح کرد: در دوره راهنمایی ورود برای پایه دوم راهنمایی خواهد بود که شرط ثبت نام در آزمون مدارس درخشان معدل 19 و برای مدارس نمونه دولتی معدل 16 می باشد.

محمودزاده با اشاره به احتمال ارتقا چهار پله ای کنکور در اردبیل افزود: رتبه کنکور استان اردبیل در سال تحصیلی 91-90 از رتبه 24 به رتبه 19 ارتقا یافته بود و با توجه به اینکه امتیاز اردبیل با چهار استان بالاتر از خودش در حد امتیاز چند صدمی است، بنابراین پیش بینی می شود رتبه کنکور اردبیل در سال تحصیلی 92-91 به رتبه 15 کشوری ارتقا یابد.