به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پلی آف مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه‌‌های کشور امروز با برگزاری دو مسابقه پیگیری ‌می شود و طی آن تیم های بسکتبال پویا تهران و لوله سبز آ اس شیراز در سالن اختصاصی بسکتبالیستهای شیرازی برگزار خواهد شد و جهش ترابری قم و همیاری زنجان نیز در قم برابر یکدیگر صف‌آرایی ‌می کنند، دیدارهایی که به صورت همزمان به انجام خواهد رسید.



برگزاری دو بازی در پلی آف پائین جدولی های لیگ برتر بسکتبال



در بین دو مسابقه‌ای که قرار است امروز دوشنبه پانزدهم اسفند ماه در قم و شیراز برگزار شود، دیدار تیم‌های بسکتبال جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجان طبق برنامه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال در قم به انجام خواهد رسید تا تکلیف یکی از تیم های سقوط کننده به لیگ دسته اول بسکتبال در این دیدار مشخص شود.



در روزهای اخیر شاگردان سید عباس آقا کوچکی در تیم بسکتبال جهش ترابری قم برای کسب آمادگی لازم به منظور حضور پر قدرت در دیدار خانگی مقابل تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان، با توجه به شکست در دیدار رفت در زنجان سعی کرده اند از فرصت یک هفته ای برای کسب آمادگی لازم و تقویت روحیه و توان خود برای دیدار برگشت با همیاری شهرداری زنجان بهره ببرند.



تلاش جهش ترابری برای میزبانی در بازی سوم



بر اساس برنامه سازمان لیگ فدراسیون بکستبال، دیدار دو تیم بسکتبال جهش ترابری قم و همیاری شهرداری زنجان از ساعت 16 روز پنجشنبه یازدهم اسفند ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می شود.



این در حالی است که در بازی برگشت با توجه به اینکه دیدار رفت با نتیجه 67 بر 60 به سود تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان به پایان رسیده است، بسکتبالیست های جهش ترابری قم باید سعی کنند که این نتیجه را در قم جبران کنند چرا که شکست در بازی برگشت به منزله سقوط این تیم به لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور خواهد بود.



سقوط دو تیم به لیگ دسته اول از جمع چهار تیم انتهای جدول لیگ برتر



شاگردان سیدعباس آقاکوچکی در تیم بسکتبال جهش ترابری قم باید سعی کنند اولا در دیدار برگشت پیروز میدان باشند تا حداقل کار به بازی سوم کشیده شود اما در صورتی که بتوانند با اختلاف بیش از هفت گل حریف خود را شکست بدهند، بازی سوم در قم به انجام خواهد رسید.



از جمع تیم های بسکتبال جهش ترابری قم، لوله سبز آ اس شیراز، پویا تهران و همیاری شهرداری زنجان دو تیم به لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور سقوط خواهند کرد و در مقابل دو تیم نیز از لیگ دسته اول به لیگ برتر راه می یابند.

