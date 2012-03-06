16 خانه استیجاری میزبان مسافران نوروزی است

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 16 خانه و ویلایی استجاری در نوروز سال 91 پذیرایی مهمانان نوروزی هستند.

وی با اشاره به اینکه این تعداد خانه و ویلایی استجاری داری 81 اتاق و 179 تخت هستند، افزود: از این تعداد اتاق 12 اتاق یک تخته، 40 اتاق دو تخته و 29 اتاق سه تخته هستند.

کارشناس خانه های استیجاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه این تعداد خانه های استیجاری در شهر های شهرکرد و سامان و حاشیه رودخانه زاینده رود واقع شده اند، بیان داشت: تعداد خانه های استیجاری واقع شده در حاشیه رودخانه زاینده رود در روستاهای چلوان، چم چنگ، چمزین وجود دارند.