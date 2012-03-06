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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

در چهارمحال و بختیاری/

16 خانه استیجاری میزبان مسافران نوروزی است

16 خانه استیجاری میزبان مسافران نوروزی است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس خانه های استیجاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری گفت: 16 خانه استیجاری در این استان در نوروز 91 پذیرایی مهمان نوروزی هستند.

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 16 خانه و ویلایی استجاری در نوروز سال 91  پذیرایی مهمانان نوروزی هستند.

وی با اشاره به اینکه این تعداد خانه و ویلایی استجاری داری 81 اتاق و 179 تخت هستند، افزود: از این تعداد اتاق 12 اتاق یک تخته، 40 اتاق دو تخته و 29 اتاق سه تخته هستند.

کارشناس خانه های استیجاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه این تعداد خانه های استیجاری در شهر های شهرکرد و سامان  و حاشیه رودخانه زاینده رود واقع شده اند، بیان داشت: تعداد خانه های استیجاری واقع شده در حاشیه رودخانه زاینده رود در روستاهای چلوان، چم چنگ، چمزین وجود دارند.

کد مطلب 1552191

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