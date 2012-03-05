جشنواره فیلم رشد مطابق با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مشهدی عباسی صبح دوشنبه در آیین افتتاح چهل و یکمین جشنواره فیلم رشد شهرستانی افزود: در مراسم امسال با مروری بر فیلمهای جشنواره رشد که در سطح بین المللی و کشور برگزار شد، 60 فیلم برای دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان دماوند و فیروزکوه در معرض دید معلمان، اولیا، دانش آموزان و علاقه مندان به فیلمهای علمی، آموزشی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: فیلمهای علمی، آموزشی و تربیتی رشد به طور غیرمستقیم نقش مؤثری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند.

این مسئول ادامه داد: فیلم، ابزار مناسبی برای انتقال آموخته ها و تجارب به دیگران است و اکنون با رشد و پیشرفت تکنولوژی می توان از این مزایا برای آموزش و ارتقای دانش دانش آموزان بهره جست.

فیلمها وسیله کمک آموزشی برای آموزش و پرورش هستند

وی با بیان اینکه آموزش از طریق فیلم راهی برای ایجاد نشاط و شادابی در امر یادگیری و یاددهی است، بیان کرد: فیلمها به عنوان تکنولوژی آموزشی و وسیله کمک آموزشی برای آموزش و پرورش اهمیت زیادی دارد.

عباسی ماندگاری آموخته ها از طریق فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد را از دیگر مزیت این نوع آموزش دانست و افزود: یادگیری عمیق و به خاطر سپردن مسایل علمی در حافظه بلند مدت با این شیوه آموزش، سریعتر محقق می شود.

وی استفاده از امکانات و وسایل کمک آموزشی در آموزش، تربیت و پرورش نسلهای جدید را ضروری دانست و گفت: اغلب موضوع فیلمهای رشد در راستای یادگیری مهارت های زندگی است تا از کودکی مهارتهای زندگی را برای برخورداری از زندگی مادی و معنوی سالم بیاموزند.

استقبال معلمان و مدیران مدارس از اکران فیلمها

معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان دماوند اضافه کرد: اکران فیلمهای رشد در مدارس با استقبال گرم معلمان و مدیران مدارس مواجه شده است.

وی یادآور شد: حرکت در راستای هوشمندسازی کلاسهای درس، استفاده از جشنواره فیلم رشد و تجهیز آزمایشگاهها، پژوهش سراها و کارگاههای آموزشی، کیفیت آموزش را بیشتر و غنی تر می کند.

این مسئول ادامه داد: فیلم رشد نباید محصور و محدود در سالنهای نمایش باشد و همچنین نبایداز نقش مهم آن به عنوان پشتیبان فرآیند یاددهی و یادگیری در کلاس درس غافلبود.