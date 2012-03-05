رسانه های مازندران در پوشش اخبار انتخابات اثربخش بودند

سید محمد علی رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خبرنگاران در ترغیب مردم برای حضور در انتخابات و پوشش خبرهای تبلیغات، عملکرد قابل قبولی داشتند.

وی از فعالیت خوب خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان رسانه های حوزه انتخابیه ساری و میاندرود در این دوره از انتخابات قدردانی کرد.

رضازاده افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته با مسئولان و ناظران انتخابات، رسانه ها به خوبی اخبار مربوط به حضور مردم در این انتخابات را پوشش دادند.

مشاور فرماندار ساری با بیان اینکه در بازدید از شعبات اخذ رای حضور خبرنگاران رسانه های مجازی و خبرگزاریها چشمگیر بوده است، افزود: جا دارد از تلاش و زحمات خبرنگاران که از آغازین لحظات رای گیری وظیفه انعکاس این رویداد مهم را عهده دار بودند قدردانی کرد.

رضازاده گفت: حضور با بصیرت مردم مازندران بار دیگر ولایتمداری این مردم را نشان داد و به جهانیان فهماند که ملت ایران همواره پیرو رهبری معظم انقلاب بوده و هستند.

وی بیان داشت: اصحاب رسانه با حضور خود به خوبی نمایش اقتدار ملی را به تصویر کشیدند.