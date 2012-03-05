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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

اختصاصی مهر/

راه ارتباطی 300 روستای دلفان بسته شد/ نجات 37 مسافر از کولاک

راه ارتباطی 300 روستای دلفان بسته شد/ نجات 37 مسافر از کولاک

نورآباد - خبرگزاری مهر: بارش برف و کولاک شدید در محورهای مواصلاتی استان لرستان موجب بسته شدن راه ارتباطی 300 روستای شهرستان دلفان شد.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان دلفان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با تلاش های نیروهای راه و ترابری استان و شهرستان تاکنون راه ارتباطی حدود 200 روستا باز شده ولی همچنان راه ارتباطی 300 روستای این شهرستان بسته است.

نصرت الله فلاح با اشاره به بسیج نیروهای راه و ترابری برای باز کرن راههای روستایی عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر با تلاشهای صورت گرفته محورهای مواصلاتی این شهرستان به طور کامل بازگشایی شده است.

وی با اشاره به فعالیت 5 اکیپ برای بازگشایی محورهای روستایی، افزود: حتی برای تسریع در کار بازگشایی محورهای روستایی از پیمانکاران این شهرستان نیز درخواست کمک شده است.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان دلفان ابراز امیدواری کرد که ظرف مدت زمان 48 ساعت آینده همه محورهای روستایی شهرستان دلفان بازگشایی شود.

فلاح همچنین به کولاک شب گذشته در محورهای مواصلاتی این شهرستان اشاره کرد و گفت: در این راستا 15 خودرو با 37 سرنشین در محورهای خرم آباد و نهاوند از کولاک نجات داده شدند. وی با بیان اینکه ارتفاع برف در این شهرستان از نیم تا 1.5 متر می رسد، عنوان کرد: مسافرانی که قصد تردد در محورهای این شهرستان را دارند حتما از تجهیزات مناسب و زنجیر چرخ استفاده کنند.

کد مطلب 1552194

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